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Головна Київ На Київщині погіршилася якість повітря після російського обстрілу

На Київщині погіршилася якість повітря після російського обстрілу

Ua ru
Дата публікації: 20 серпня 2026 16:42
На Київщині після обстрілів погіршилося повітря та збільшилась кількість поранених
Забрудненне повітря після обстрілу. Фото: ДСНС

У кількох населених пунктах Київської області 20 серпня зафіксувано значне забруднення атмосферного повітря через наслідки масштабних нічних пожеж. Фахівці виявили небезпечне підвищення концентрації небезпечних продуктів горіння у повітрі. Місцевих жителів закликають не виходити на вулицю та зачиняти вікна.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяву Київської ОВА.

Небезпечні речовини у повітрі

Найвищий рівень забруднення зараз спостерігається у місцях, що розташовані найближче до осередків займань.

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"Станом на ранок 20 серпня у містах Вишневе та Бровари спостерігається тимчасове погіршення якості повітря. За даними системи моніторингу, у цих населених пунктах фіксується підвищення концентрації дрібнодисперсного пилу. Це може викликати дискомфорт при диханні у людей старшого віку, дітей та осіб, чутливих до подразнень", — повідомили у КОВА.

Токсичні продукти горіння у повітрі становлять небезпеку для здоров'я громадян. Тому у КОВА радять громадянам тримати вікна зачиненими, пити достатньо води та тимчасово обмежити перебування на вулиці.

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Наслідки обстрілу. Фото: ДСНС

Кількість постраждалих збільшилася

Як повідомили у ДСНС, станом на зараз на Київщині кількість постраждалих через обстріл РФ зросла до 8 людей, одна людина загинула.

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У Броварському районі триває ліквідація пожежі на одному з підприємств паливної інфраструктури. На Бориспільщині також ліквідовують наслідків ворожої атаки на об’єкти логістичної інфраструктури. На 3 локаціях гасять пожежі, ще на одній — ліквідували, наразі там проводяться аварійно-відновлювальні роботи.

Як писали Новини.LIVE раніше, внаслідок ракетних та дронових ударів по столиці, у Києві загинули 15 людей. Ще 39 цивільних отримали поранення різного ступеня тяжкості. Інформація щодо загиблих та травмованих ще буде уточнюватися, зараз найбільші пошкодження в Києві є у Солом'янському, Святошинському та Дарницькому районах

Також ми повідомляли, що атака на Київ в ніч проти 20 серпня стала одною із найбільш масштабних за останній час. Російські війська застосували ракети різних типів, а також 168 безпілотників. Масований удар балістичними ракетами та дронами приніс великі руйнування та людські втрати. 

Київ повітря ДСНС обстріли війна в Україні
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
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