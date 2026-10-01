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Главная Киев На Киевщине атаки РФ повредили 42 объекта в шести районах

На Киевщине атаки РФ повредили 42 объекта в шести районах

Ua ru
1 октября 2026 11:28
Ткаченко сообщил о шести пострадавших в результате атак РФ на Киевскую область
Спасатель ГСЧС во время пожара. Фото: ГСЧС Киева

В Киевской области за последние сутки в результате российских атак травмированы шесть человек, которым медики оказали необходимую помощь. Всего повреждения зафиксировали на 42 объектах в шести районах Киевской области, среди них — частные дома, транспортные средства, линия электропередачи, учебное заведение и другие сооружения.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на заявление Тимура Ткаченко.

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Тимур Ткаченко
Тимур Ткаченко. Фото: facebook.com/timurtkachenko

Последствия российских атак на Киевскую область

Больше всего повреждений зафиксировали в Обуховском районе — 24 объекта. Речь идет о 20 частных домовладениях, линии электропередачи, торговом заведении и двух транспортных средствах. Один человек получил травмы.

В Броварском районе повреждены пять объектов — три частных домовладения и два транспортных средства. В результате атаки травмированы четыре человека.

Еще семь объектов пострадали в Бучанском районе. Там повреждены пять частных домовладений и два транспортных средства.

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В Белоцерковском районе зафиксировали повреждения двух частных домовладений и учебного заведения. В Фастовском районе пострадали два производственно-хозяйственных здания.

В Бориспольском районе повреждено одно частное домовладение. Один человек получил травмы.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что в ночь на 1 октября Россия атаковала Киев, в результате чего пострадал мужчина. В Соломенском районе загорелось помещение на первом этаже жилого дома и автомобили, а в Оболонском районе возник пожар в складском здании.

Также Новини.LIVE писал, что в течение сентября в результате российских обстрелов Киевской области погибли 17 мирных жителей. Более 80 человек получили ранения, а правоохранители зарегистрировали свыше 330 уголовных производств, связанных с военными преступлениями России.

ГСЧС обстрелы война в Украине Тимур Ткаченко повреждение домов
Леонид Ужва - Редактор новостей
Автор:
Леонид Ужва

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