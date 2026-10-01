Ткаченко повідомив про шістьох постраждалих після атак РФ на Київщину

Рятувальник ДСНС під час пожежі. Фото: ДСНС Києва

У Київській області протягом останньої доби внаслідок російських атак травмовано шістьох людей, яким медики надали необхідну допомогу. Загалом пошкодження зафіксували на 42 об'єктах у шести районах Київщини, серед них — приватні будинки, транспортні засоби, лінія електропередачі, заклад освіти та інші споруди.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на заяву Тимура Ткаченка.

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Тимур Ткаченко. Фото: facebook.com/timurtkachenko

Наслідки російських атак на Київщину

Найбільше пошкоджень зафіксували в Обухівському районі — 24 об'єкти. Йдеться про 20 приватних домоволодінь, лінію електропередачі, заклад торгівлі та два транспортні засоби. Одна людина дістала травми.

У Броварському районі пошкоджено п'ять об'єктів — три приватні домоволодіння та два транспортні засоби. Внаслідок атаки травмовано чотирьох людей.

Ще сім об'єктів постраждали в Бучанському районі. Там пошкоджено п'ять приватних домоволодінь та два транспортні засоби.

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У Білоцерківському районі зафіксували пошкодження двох приватних домоволодінь і закладу освіти. У Фастівському районі постраждали дві виробничо-господарські будівлі.

У Бориспільському районі пошкоджено одне приватне домоволодіння. Одна людина дістала травми.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що в ніч проти 1 жовтня Росія атакувала Київ, унаслідок чого постраждав чоловік. У Солом'янському районі загорілося приміщення на першому поверсі житлового будинку та автомобілі, а в Оболонському районі виникла пожежа у складській будівлі.

Також Новини.LIVE писав, що протягом вересня внаслідок російських обстрілів Київської області загинули 17 цивільних. Понад 80 людей дістали поранення, а правоохоронці зареєстрували більш як 330 кримінальних проваджень, пов'язаних із воєнними злочинами Росії.