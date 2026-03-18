В Киевской области завтра ночью снизится температура до -2°C

Снег в Киеве.

В среду, 19 марта, на Киевщине сохранится холодная весенняя погода с облачностью, слабыми осадками и северо-восточным ветром. Ночью по области температура может опуститься до морозных отметок, однако днем столбики термометра поднимутся.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Прогноз погоды в Киевской области 19 марта

Погода на Киевщине 19 марта будет облачной и прохладной. В течение суток в области местами возможны небольшие осадки, а в ночные часы дождь местами будет смешиваться с мокрым снегом.

Температурные показатели в Киевской области 19 марта.

Ночью столбики термометров будут показывать от +3 °C до -2 °C, а днем воздух прогреется до +3...+8 °C. Ветер будет северо-восточный, 5-10 м/с.

В Киеве 19 марта также будет преобладать облачная погода. Ночью в городе ожидается 0...+2 °C, днем - +5...+7 °C. Возможны локальные небольшие осадки, ночью возможен мокрый снег.

В среду, 18 марта, в Киеве ввели временные графики отключения электроэнергии из-за сложной ситуации в энергосистеме.

Кроме того, в столице резко поднялись цены на топливо. На популярных АЗС подорожали почти все виды топлива, а одно из самых популярных прибавило в цене на 1 грн.