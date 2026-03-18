Головна Київ У Київській області завтра вночі знизиться температура до -2°C

У Київській області завтра вночі знизиться температура до -2°C

Дата публікації: 18 березня 2026 16:03
У Київській області завтра вночі знизиться температура до -2°C
Сніг в Києві. Фото: Новини.LIVE

У середу, 19 березня, на Київщині збережеться холодна весняна погода з хмарністю, слабкими опадами та північно-східним вітром. Уночі по області температура може опуститися до морозних позначок, проте вдень стовпчики термометра піднімуться.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на дані Укргідрометцентру.

Прогноз погоди в Київській області 19 березня

Погода на Київщині 19 березня буде хмарною й прохолодною. Упродовж доби в області місцями можливі невеликі опади, а в нічні години дощ подекуди змішуватиметься з мокрим снігом. 

Погода в Києві 19 березня
Температурні показники в Київській області 19 березня. Фото: скриншот Укргідрометцентр

Уночі стовпчики термометрів показуватимуть від +3 °C до -2 °C, а вдень повітря прогріється до +3...+8 °C. Вітер буде північно-східний, 5–10 м/с.

У Києві 19 березня також переважатиме хмарна погода. Уночі в місті очікується 0...+2 °C, удень — +5...+7 °C. Можливі локальні невеликі опади, вночі можливий мокрий сніг. 

У середу, 18 березня, в Києві запровадили тимчасові графіки відключення електроенергії через складну ситуацію в енергосистемі. 

Окрім того, в столиці різко піднялися ціни на пальне. На популярних АЗС подорожчали майже всі види палива, а одне із найпопулярніших додало в ціні на 1 грн.

Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
