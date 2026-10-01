Депутат назвала стоимость переправ в случае закрытия Южного моста

Южный мост в Киеве. Фото: Reuters

В случае полного закрытия Южного моста после российской атаки Киеву может понадобиться около 8 млрд гривен для обеспечения сообщения между двумя берегами. Сейчас таких средств нет, а окончательное решение о дальнейшей эксплуатации моста будет зависеть от результатов обследования состояния переправы.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на депутата Киевского городского совета Динару Габибуллаеву.

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Динара Габибуллаева. Фото: facebook.com/DinaraHabibullaieva

Сколько будет стоить сообщение между берегами Киева

Габибуллаева во время пленарного заседания Киевсовета заявила, что после российской атаки специалисты обследуют состояние Южного моста. Если результаты покажут, что дальнейшее движение по мосту опасно, его могут полностью перекрыть.

По словам депутата, в таком случае столице понадобятся дополнительные переправы для обеспечения сообщения между правым и левым берегами. Предварительная стоимость таких мер составляет около 8 млрд гривен.

"Для этого нужны дополнительные средства — около 8 миллиардов, а средств на данный момент на это нет", — сказала Габибуллаева.

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Депутат отметила, что предварительные расчеты уже есть. В то же время финансирование для реализации необходимых решений сейчас не предусмотрено.

Южный мост 1 октября подвергся российской атаке. Были зафиксированы два попадания беспилотников вблизи опорной части сооружения. После ударов движение метро и наземного общественного транспорта через мост остановили. Специалисты обследуют конструкции, чтобы определить масштабы повреждений и возможность дальнейшей эксплуатации сооружения.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что российский беспилотник ударил по территории Института ядерных исследований НАН Украины в Киеве. Исследовательский реактор ВВР-М и важные для безопасности системы не пострадали.

Также Новини.LIVE писал, что в результате российских атак в Киеве были попадания в жилой дом, нежилое здание и школу. Во время удара по учебному заведению дети и персонал находились в укрытии, поэтому никто не пострадал.