Депутат назвала вартість переправ у разі закриття Південного мосту

Південний міст у Києві. Фото: Reuters

У разі повного закриття Південного мосту після російської атаки Києву може знадобитися близько 8 млрд гривень для забезпечення сполучення між двома берегами. Наразі таких коштів немає, а остаточне рішення щодо подальшої експлуатації мосту залежатиме від результатів обстеження стану переправи.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на депутатку Київської міської ради Дінару Габібуллаєву.

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Дінара Габібуллаєва. Фото: facebook.com/DinaraHabibullaieva

Скільки коштуватиме сполучення між берегами Києва

Габібуллаєва під час пленарного засідання Київради заявила, що після російської атаки фахівці обстежують стан Південного мосту. Якщо результати покажуть, що подальший рух мостом небезпечний, його можуть повністю перекрити.

За словами депутатки, у такому разі столиці знадобляться додаткові переправи для забезпечення сполучення між правим та лівим берегами. Попередня вартість таких заходів становить близько 8 млрд гривень.

"Для цього потрібні додаткові кошти — близько 8 мільярдів, а коштів на даний момент на це немає", — сказала Габібуллаєва.

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Депутатка зазначила, що попередні розрахунки вже є. Водночас фінансування для реалізації необхідних рішень наразі не передбачене.

Південний міст 1 жовтня зазнав російської атаки. Було зафіксовано два влучання безпілотників поблизу опорної частини споруди. Після ударів рух метро та наземного громадського транспорту через міст зупинили. Фахівці обстежують конструкції, щоб визначити масштаби пошкоджень та можливість подальшої експлуатації споруди.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що російський безпілотник вдарив по території Інституту ядерних досліджень НАН України в Києві. Дослідницький реактор ВВР-М та важливі для безпеки системи не постраждали.

Також Новини.LIVE писав, що внаслідок російських атак у Києві були влучання у житловий будинок, нежитлову будівлю та школу. Під час удару по навчальному закладу діти та персонал перебували в укритті, тому ніхто не постраждав.