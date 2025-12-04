Видео
В Киевсовете оценили готовность города к зиме — на сколько баллов

В Киевсовете оценили готовность города к зиме — на сколько баллов

Дата публикации 4 декабря 2025 23:32
Киев готов к зиме на тройку с минусом — Витренко поставил оценку подготовки города
Ремонт трубы. Иллюстрационное фото: УНИАН

Оборудования не хватает, поэтому во время блэкаутов придется выбирать: или вода в кране, или работающая канализация. "Тройку с минусом" поставил депутат Киевского городского совета Андрей Витренко готовности Киева к зиме.

Такой вывод он сделал в эфире "Київського часу".

Власть пытается успеть до холодов

По словам Витренко, местные власти и депутаты сейчас работают в режиме 24/7. Но депутат признает: за короткое время невозможно сделать тот объем работы, который должны были выполнять системно в течение четырех лет войны.

Витренко уточнил: текущие прогнозы погоды коммунальщиков не пугают. Главный вызов — это возможные массированные атаки России на энергосистему. Именно они могут спровоцировать коллапс.

Вода или канализация?

Самая тревожная новость касается водоснабжения. Если энергосистема ляжет, обеспечить полный цикл работы водоканала не получится.

"Мы не можем обеспечить сразу водоснабжение и водоотвод — это лишь констатация факта", — подчеркнул депутат.

Причина банальна: не хватает "железа". Город понимал потребность в мощных генераторах. Но одних генераторов мало. К ним критически необходимы частотные преобразователи ("частотники"). Этого оборудования нет. Его нельзя просто купить в магазине — цикл производства занимает от полугода, а время уже потеряно.

Ранее сообщалось, что на счетах бюджета Киева есть сумма до 30 млрд гривен неиспользованных средств. Андрей Витренко призвал прекратить политические манипуляции на эту тему.

А еще эксперт рассказал, когда украинцы могут остаться без света более чем на 20 часов.

Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
