Україна
Головна Київ У Київраді оцінили готовність міста до зими — скільки балів дали

У Київраді оцінили готовність міста до зими — скільки балів дали

Ua ru
Дата публікації: 4 грудня 2025 23:32
Київ готовий до зими на трійку з мінусом — Вітренко поставив оцінку підготовки міста
Ремонт труби. Ілюстраційне фото: УНІАН

Обладнання не вистачає, тому під час блекаутів доведеться обирати: або вода в крані, або працююча каналізація. "Трійку з мінусом" поставив депутат Київської міської ради Андрій Вітренко готовності Києва до зими.

Такий висновок він зробив в етері "Київського часу".

Влада намагається встигнути до холодів

За словами Вітренка, місцева влада та депутати зараз працюють в режимі 24/7. Але депутат визнає: за короткий час неможливо зробити той обсяг роботи, який мали виконувати системно протягом чотирьох років війни.

Вітренко уточнив: поточні прогнози погоди комунальників не лякають. Головний виклик — це можливі масовані атаки Росії на енергосистему. Саме вони можуть спровокувати колапс.

Вода чи каналізація?

Найтривожніша новина стосується водопостачання. Якщо енергосистема ляже, забезпечити повний цикл роботи водоканалу не вийде.

"Ми не можемо забезпечити одразу водопостачання та водовідведення — це лише констатація факту", — підкреслив депутат.

Причина банальна: бракує "заліза". Місто розуміло потребу в потужних генераторах. Але самих генераторів замало. До них критично необхідні частотні перетворювачі ("частотники"). Цього обладнання немає. Його не можна просто купити в магазині — цикл виробництва займає від пів року, а час вже втрачено.

Раніше повідомлялось, що на рахунках бюджету Києва є сума до 30 млрд гривень невикористаних коштів. Андрій Вітренко закликав припинити політичні маніпуляції на цю тему.

А ще експерт розповів, коли українці можуть залишитися без світла більш ніж на 20 годин.

Київ вода Київрада теплопостачання каналізація
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
