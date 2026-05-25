В Киевсовете выдвинули ультиматум по повышению тарифов на проезд

Андрей Витренко.

Если тарифы на проезд вырастут, транспортные предприятия должны остаться без дотаций. Такой шаг нужен, чтобы направили деньги на нужды ВСУ. Также главным условием тарифных изменений является проведение аудита коммунальных предприятий Киевпастранс и Киевский метрополитен.

Об этом в эфире "Київського часу" 20 мая сообщил депутат Киевского городского совета от "Слуги народа" Андрей Витренко, передает Новини.LIVE.

Ультиматум по повышению тарифов на проезд

"Точно будем требовать, чтобы повышение тарифа влекло за собой улучшение качества обслуживания. А я прекрасно понимаю, что 15 июля, если будет принято это решение, то изменится только тариф и не изменится качество", — отметил депутат.

По словам Витренко, если 15 июля власть, проигнорировав требования, просто введет одноразовый билет на метро стоимостью 30 гривен, он потребует изъять все дотационные средства, которые сейчас идут на содержание транспортных монополистов. В дальнейшем эту сумму должны перенаправить на финансирование ВСУ и выполнение городского плана устойчивости.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на ОО "Пассажиры Киева" сообщал, что проезд в столице может вырасти в цене вчетверо. Подорожание ожидается с 15 июля. Правда, городские власти еще не приняли окончательное решение относительно новых тарифов.

Также Новини.LIVE писал, что депутаты обратились к мэру Киева с требованием объяснить структуру тарифа на проезд. Должен быть аудит. Кроме того, Витренко настаивает на общественном обсуждении тарифа.