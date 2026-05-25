У Київраді висунули ультиматум щодо підвищення тарифів на проїзд

Андрій Вітренко. Фото: kashtan.news

Якщо тарифи на проїзд зростуть, транспортні підприємства мають залишитися без дотацій. Такий крок потрібен, аби скерували гроші на потреби ЗСУ. Також головною умовою тарифних змін є проведення аудиту комунальних підприємств Київпастранс і Київський метрополітен.

Про це в ефірі "Київського часу" 20 травня повідомив депутат Київської міської ради від "Слуги народу" Андрій Вітренко, передає Новини.LIVE.

Ультиматумум щодо підвищення тарифів на проїзд

"Точно вимагатимемо, щоб підвищення тарифу тягнуло за собою покращення якості обслуговування. А я чудово розумію, що 15 липня, якщо буде прийнято це рішення, то зміниться лише тариф і не зміниться якість", — зазначив депутат.

За словами Вітренка, якщо 15 липня влада, проігнорувавши вимоги, просто запровадить одноразовий квиток на метро вартістю 30 гривень, він вимагатиме вилучити всі дотаційні кошти, які зараз ідуть на утримання транспортних монополістів. Надалі цю суму мають перенаправити на фінансування ЗСУ та виконання міського плану стійкості.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на ГО "Пасажири Києва" повідомляв, що проїзд у столиці може зрости в ціні вчетверо. Подорожчання очікується з 15 липня. Щоправда, міська влада ще не ухвалила остаточне рішення щодо нових тарифів.

Читайте також:

Також Новини.LIVE писав, що депутати звернулися до мера Києва з вимогою пояснити структуру тарифу на проїзд. Має бути аудит. Крім того, Вітренко наполягає на громадському обговоренні тарифу.