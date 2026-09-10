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Главная Киев В Киевводоканале предлагают повысить тариф на воду

В Киевводоканале предлагают повысить тариф на воду

Ua ru
10 сентября 2026 00:28
Эксклюзив
Тариф на воду в Киеве может вырасти до 110 грн за кубометр
Сотрудники "Киевводоканала". Фото: facebook.com/vodokanal

В "Киевводоканале" предложили установить тариф на воду в размере 110 гривен за кубометр в 2027 году. В то же время эксперты призывают не торопиться с повышением стоимости услуг и сначала провести комплексный аудит предприятия.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на эфир программы "Київський час".

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Почему нужно проверить "Киевводоканал"

Председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко заявил, что перед любым пересмотром тарифов необходимо провести технический, финансовый, бухгалтерский и управленческий аудит предприятия.

По его словам, это позволит оценить, насколько экономически обоснована предлагаемая стоимость водоснабжения.

"Тариф, который никто не знает, никто не видит — тогда подход должен быть другим", — отметил Попенко.

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Эксперт также обратил внимание, что в настоящее время обсуждается повышение тарифа до 63,79 грн за кубометр. В то же время, по его словам, "Киевводоканал" уже предложил тариф на 2027 год в размере 110 грн за кубометр.

Попенко подчеркнул, что без проведения полной проверки деятельности предприятия принимать решение о таком существенном повышении стоимости водоснабжения нецелесообразно.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал о возможном повышении тарифа на воду и водоотведение в Киеве. Виталий Кличко объяснил это ростом стоимости электроэнергии, топлива и реагентов.

Также Новини.LIVE писал об отказе бюджетной комиссии Киевсовета выделить почти 300 млн гривен "Спецжилофонду". Депутаты одобрили лишь 50 млн гривен из-за коррупционных рисков и претензий к работе руководства предприятия.

тарифы коммунальные услуги вода цены Киевводоканал
Леонид Ужва - Редактор новостей
Автор:
Леонид Ужва

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