Тариф на воду в Києві може зрости до 110 грн за кубометр

Працівники "Київводоканалу". Фото: facebook.com/vodokanal

У "Київводоканалі" запропонували встановити тариф на воду у розмірі 110 гривень за кубометр у 2027 році. Водночас експерти закликають не поспішати з підвищенням вартості послуг та спершу провести комплексний аудит підприємства.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на ефір програми "Київський час".

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Чому потрібно перевірити "Київводоканал"

Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко заявив, що перед будь-яким переглядом тарифів необхідно провести технічний, фінансовий, бухгалтерський та управлінський аудит підприємства.

За його словами, це дасть змогу оцінити, наскільки економічно обґрунтованою є запропонована вартість водопостачання.

"Тариф, який ніхто не знає, ніхто не бачить — тоді підхід повинен бути інший", — зазначив Попенко.

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Експерт також звернув увагу, що нині обговорюється підвищення тарифу до 63,79 грн за кубометр. Водночас, за його словами, "Київводоканал" уже запропонував тариф на 2027 рік у розмірі 110 грн за кубометр.

Попенко наголосив, що без проведення повної перевірки діяльності підприємства ухвалювати рішення про таке суттєве підвищення вартості водопостачання недоцільно.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв про можливе підвищення тарифу на воду та водовідведення у Києві. Віталій Кличко пояснив це зростанням вартості електроенергії, пального та реагентів.

Також Новини.LIVE писав про відмову бюджетної комісії Київради виділити майже 300 млн гривень "Спецжитлофонду". Депутати погодили лише 50 млн гривень через корупційні ризики та претензії до роботи керівництва підприємства.