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В Киеве ликвидировали преступную группу, которая разворовывала гуманитарную помощь для ВСУ

19 марта 2024 16:43
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
В Киеве ликвидировали преступную группу, которая разворовывала гуманитарную помощь для ВСУ
Спецназовцы "Тор" МВД с задержанным. Фото: Киевская городская прокуратура
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Киевские правоохранители ликвидировали в городе организованную преступную группировку, завладевшую гумпомощью для ВСУ на почти 1,7 млн грн. Двум участникам столичная Подольская окружная прокуратура сообщила о подозрении.

Об этом сообщает пресс-центр Киевской городской прокуратуры.

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Как установило следствие, фигуранты присылали благотворительным фондам и волонтерским организациям, прикрываясь военными, письма с просьбой оказать гуманитарную помощь.

В Киеве ликвидировали преступную группу, разворовывающую гуманитарную помощь для ВСУ
Поддельное письмо от злоумышленников. Источник: Киевская городская прокуратура

Далее они под видом военных, в военной форме, с поддельными печатями якобы воинских частей приезжали на встречу и получали от волонтеров тактическое орудие, медицинское оборудование и перепродающие аптечки.

В Киеве ликвидировали преступную группу, разворовывающую гуманитарную помощь для ВСУ
Украденная злоумышленниками гуманитарная помощь для ВСУ. Источник: Киевская городская прокуратура

При этом злоумышленники составляли акт приема-передачи помощи. В качестве "доказательства" мошенники даже соглашались сделать общее фото.

В Киеве ликвидировали преступную группу, разворовывающую гуманитарную помощь для ВСУ
Злоумышленники на фоне полученной помощи. Источник: Киевская городская прокуратура

Мошенников раскрыли, когда волонтеры вышли на связь с одной из воинских частей, чтобы подтвердить факт поступления помощи, однако армейцы заявили, что никаких писем в фонды не писали и помощь не получали.

В Киеве ликвидировали преступную группу, разворовывающую гуманитарную помощь для ВСУ
Один из авто, которым передвигались злоумышленники. Источник: Киевская городская прокуратура

В дело вмешались спецназовцы "Тор", и задержали "ритейлеров", предварительно заключив под стражу. Им сообщено о подозрении в мошенничестве в условиях военного положения, злоумышленникам грозит восьмилетний срок заключения.

Напомним, в Одесской области задержали двух мужчин, управлявших автомобилями, пользуясь приобретенными поддельными документами за восемь тысяч гривен.

В то же время в Винницкой области полицейские саперы нашли почти невредимый иранский дрон-камикадзе Shahed-136.

Киев
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ВСУ
полиция
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прокуратура

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