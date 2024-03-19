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В Києві ліквідували злочинну групу, яка розкрадала гуманітарну допомогу для ЗСУ

19 березня 2024 16:43
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Ілля Рябінін
редактор
В Києві ліквідували злочинну групу, яка розкрадала гуманітарну допомогу для ЗСУ
Спецпризначенці "Тор" МВС з затриманим. Фото: Київська міська прокуратура
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Київські правоохоронці ліквідували в місті організоване злочинне угрупування, які заволоділи гумдопомогою для ЗСУ на майже 1,7 млн грн. Двом учасникам столична Подільська окружна прокуратура повідомила про підозру.

Про це повідомляє пресцентр Київської міської прокуратури.

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Як встановило слідство, фігуранти надсилали благодійним фондам та волонтерським організаціям, прикриваючись військовими, листи із проханням надати гуманітарну допомогу. 

В Києві ліквідували злочинну групу, яка розкрадала гуманітарну допомогу для ЗСУ
Підробний лист від зловмисників. Джерело: Київська міська прокуратура

Далі вони під виглядом військових, у військовій формі, з підробними печатками нібито військових частин приїжджали на зустріч та отримували від волонтерів тактичне знаряддя, медичне обладнання та аптечки, які перепродавали. 

В Києві ліквідували злочинну групу, яка розкрадала гуманітарну допомогу для ЗСУ
Викрадена зловмисниками гуманітарна допомога для ЗСУ. Джерело: Київська міська прокуратура

При цьому зловмисники складали акт прийому-передачі допомоги. В якості "доказу", шахраї навіть погоджувались зробити спільне фото.

В Києві ліквідували злочинну групу, яка розкрадала гуманітарну допомогу для ЗСУ
Зловмисники на фоні отриманої допомоги. Джерело: Київська міська прокуратура

Шахраїв розкрили, коли волонтери вийшли на зв'язок з однією з військових частин, аби підтвердити факт надходження допомоги, проте армійці заявили, що жодних листів до фондів не писали і допомогу не отримували.

В Києві ліквідували злочинну групу, яка розкрадала гуманітарну допомогу для ЗСУ
Одне з авто, яким пересувалися зловмисники. Джерело: Київська міська прокуратура

В справу втрутилися спецпризначенці "Тор", і затримали "ритейлерів", попередньо взявши під варту. Їм повідомлено про підозру у шахрайстві в умовах воєнного стану, зловмисникам загрожує восьмирічний термін ув'язнення.

Нагадаємо, в Одеській області затримали двох чоловіків, які керували автомобілями, користуючись придбаними підробними документами за вісім тисяч гривень.

Водночас у Вінницькій області поліцейські сапери знайшли майже неушкоджений іранський дрон-камікадзе Shahed-136.

Київ
суд
ЗСУ
поліція
Україна
прокуратура

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