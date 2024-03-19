В Києві ліквідували злочинну групу, яка розкрадала гуманітарну допомогу для ЗСУ

Спецпризначенці "Тор" МВС з затриманим. Фото: Київська міська прокуратура

Київські правоохоронці ліквідували в місті організоване злочинне угрупування, які заволоділи гумдопомогою для ЗСУ на майже 1,7 млн грн. Двом учасникам столична Подільська окружна прокуратура повідомила про підозру.

Про це повідомляє пресцентр Київської міської прокуратури.

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Як встановило слідство, фігуранти надсилали благодійним фондам та волонтерським організаціям, прикриваючись військовими, листи із проханням надати гуманітарну допомогу.

Підробний лист від зловмисників. Джерело: Київська міська прокуратура

Далі вони під виглядом військових, у військовій формі, з підробними печатками нібито військових частин приїжджали на зустріч та отримували від волонтерів тактичне знаряддя, медичне обладнання та аптечки, які перепродавали.

Викрадена зловмисниками гуманітарна допомога для ЗСУ. Джерело: Київська міська прокуратура

При цьому зловмисники складали акт прийому-передачі допомоги. В якості "доказу", шахраї навіть погоджувались зробити спільне фото.

Зловмисники на фоні отриманої допомоги. Джерело: Київська міська прокуратура

Шахраїв розкрили, коли волонтери вийшли на зв'язок з однією з військових частин, аби підтвердити факт надходження допомоги, проте армійці заявили, що жодних листів до фондів не писали і допомогу не отримували.

Одне з авто, яким пересувалися зловмисники. Джерело: Київська міська прокуратура

В справу втрутилися спецпризначенці "Тор", і затримали "ритейлерів", попередньо взявши під варту. Їм повідомлено про підозру у шахрайстві в умовах воєнного стану, зловмисникам загрожує восьмирічний термін ув'язнення.

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