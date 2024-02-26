В Киеве прозвучала сирена 26 февраля

В Киеве раздается сирена, но тревогу официально не объявили
В Киеве в понедельник, 26 февраля, прозвучала сирена. При этом официально воздушная тревога не объявлялась.
Об этом сообщают жители столицы и Telegram-каналы.
В Киеве раздается сирена 26 февраля
В Киеве около 11:30 прозвучала сирена. Однако воздушная тревога не объявлялась. Официальные источники также не указывали на воздушные угрозы для столицы.
Вероятно, в системе оповещения произошел сбой.
Обновлено 11:36. Карта воздушных тревог и приложения также не сообщали о тревоге. В настоящее время "покраснели" Днепропетровская, Николаевская, Запорожская, Херсонская и Донецкая области.
Напомним, в ночь на 26 февраля в Харьковской области прогремели взрывы. В регионе была угроза ударных БпЛА.
Также воздушная тревога звучала 25 февраля, распространилась на Харьковскую, Сумскую, Полтавскую, Донецкую и другие области. Регионы "покраснели" из-за угрозы баллистического вооружения.
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