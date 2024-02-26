В Киеве прозвучала сирена 26 февраля

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В Киеве в понедельник, 26 февраля, прозвучала сирена. При этом официально воздушная тревога не объявлялась.

Об этом сообщают жители столицы и Telegram-каналы.

В Киеве раздается сирена 26 февраля

В Киеве около 11:30 прозвучала сирена. Однако воздушная тревога не объявлялась. Официальные источники также не указывали на воздушные угрозы для столицы.

Вероятно, в системе оповещения произошел сбой.

Скриншот поста Реальный Киев

Скриншот поста Инсайдер UA

Скриншот поста Политика Страны

Обновлено 11:36. Карта воздушных тревог и приложения также не сообщали о тревоге. В настоящее время "покраснели" Днепропетровская, Николаевская, Запорожская, Херсонская и Донецкая области.

Карта воздушных тревог 26 февраля

Напомним, в ночь на 26 февраля в Харьковской области прогремели взрывы. В регионе была угроза ударных БпЛА.

Также воздушная тревога звучала 25 февраля, распространилась на Харьковскую, Сумскую, Полтавскую, Донецкую и другие области. Регионы "покраснели" из-за угрозы баллистического вооружения.