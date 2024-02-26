Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow В Киеве раздается сирена, но тревогу официально не объявили arrow

В Киеве раздается сирена, но тревогу официально не объявили

26 февраля 2024 11:33
обновлено: 11:40
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
В Киеве прозвучала сирена 26 февраля
Коллаж Новини.LIVE
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

В Киеве в понедельник, 26 февраля, прозвучала сирена. При этом официально воздушная тревога не объявлялась.

Об этом сообщают жители столицы и Telegram-каналы.

В Киеве раздается сирена 26 февраля

В Киеве около 11:30 прозвучала сирена. Однако воздушная тревога не объявлялась. Официальные источники также не указывали на воздушные угрозы для столицы.

Вероятно, в системе оповещения произошел сбой.

Скриншот сообщения Реальный Киев
Скриншот поста Реальный Киев
Скриншот сообщения Инсайдер
Скриншот поста Инсайдер UA
Скриншот сообщения Политика Страны
Скриншот поста Политика Страны

Обновлено 11:36. Карта воздушных тревог и приложения также не сообщали о тревоге. В настоящее время "покраснели" Днепропетровская, Николаевская, Запорожская, Херсонская и Донецкая области.

Карта воздушных тревог 26 февраля
Карта воздушных тревог 26 февраля

Напомним, в ночь на 26 февраля в Харьковской области прогремели взрывы. В регионе была угроза ударных БпЛА.

Также воздушная тревога звучала 25 февраля, распространилась на Харьковскую, Сумскую, Полтавскую, Донецкую и другие области. Регионы "покраснели" из-за угрозы баллистического вооружения.

Киев
война
Украина
воздушная тревога
сирена

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

14 февраля 2024
Новость с фото

23:29 Садовый ответил на слова вице-спикера Польши о "бандеровском языке"

13 февраля 2024
Новость с видео

21:34 Некоторые украинцы получают мобилизационные распоряжения — что это и кого касается

15 февраля 2024
Новость с фото

06:34Взрывы гремят во Львове — ракетная атака на запад

17 февраля 2024

09:18 Зинченко уйдет из Арсенала в конце сезона — на украинца претендуют два клуба

16 февраля 2024
Новость с видео

16:54 Не вносите эти удобрения при посадке картофеля — клубень будет мелким и сгниет

15 февраля 2024

17:21 В Минцифри назвали категорию лиц, которых не будут бронировать от мобилизации

14 февраля 2024

20:00 Юрист рассказал об ответственности за игнорирование повестки ТЦК из другой области

15 февраля 2024

17:03 У сборной Украины будет новый технический спонсор вместо Joma

12 февраля 2024

16:28 Народный синоптик Диденко рассказала, где завтра ждать тепла до +17

Актуальное по теме