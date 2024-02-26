В Києві пролунала сирена 26 лютого

Колаж Новини.LIVE

В Києві в понеділок, 26 лютого, пролунала сирена. При цьому офіційно повітряна тривога не оголошувалася.

Про це повідомляють мешканці столиці та Telegram-канали.

В Києві лунає сирена 26 лютого

В Києві близько 11:30 пролунала сирена. Однак повітряна тривога не оголошувалася. Офіційні джерела теж не вказували про повітряні загрози для столиці.

Ймовірно, в системі оповіщення стався збій.

Скриншот допису Реальний Київ

Скриншот допису Инсайдер UA

Скриншот допису Политика Страны

Оновлено 11:36. Мапа повітряних тривог та застосунки також не повідомляли про тривогу. Наразі "почервоніли" Дніпропетровська, Миколаївська, Запорізька, Херсонська та Донецька області.

Мапа повітряних тривог 26 лютого

Нагадаємо, в ніч проти 26 лютого в Харківській області пролунали вибухи. В регіоні існувала загроза ударних БпЛА.

Також повітряна тривога лунала 25 лютого, вона поширилась на Харківську, Сумську, Полтавську, Донецьку та інші області. Регіони "почервоніли" через загрозу балістичного озброєння.