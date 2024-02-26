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В Києві лунає сирена, але тривогу офіційно не оголосили

26 лютого 2024 11:33
оновлено: 11:40
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
В Києві пролунала сирена 26 лютого
Колаж Новини.LIVE
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

В Києві в понеділок, 26 лютого, пролунала сирена. При цьому офіційно повітряна тривога не оголошувалася.

Про це повідомляють мешканці столиці та Telegram-канали.

В Києві лунає сирена 26 лютого

В Києві близько 11:30 пролунала сирена. Однак повітряна тривога не оголошувалася. Офіційні джерела теж не вказували про повітряні загрози для столиці.

Ймовірно, в системі оповіщення стався збій.

Скриншот допису Реальний Київ
Скриншот допису Реальний Київ
Скриншот допису Инсайдер
Скриншот допису Инсайдер UA
Скриншот допису Политика Страны
Скриншот допису Политика Страны

Оновлено 11:36. Мапа повітряних тривог та застосунки також не повідомляли про тривогу. Наразі "почервоніли" Дніпропетровська, Миколаївська, Запорізька, Херсонська та Донецька області.

Мапа повітряних тривог 26 лютого
Мапа повітряних тривог 26 лютого

Нагадаємо, в ніч проти 26 лютого в Харківській області пролунали вибухи. В регіоні існувала загроза ударних БпЛА.

Також повітряна тривога лунала 25 лютого, вона поширилась на Харківську, Сумську, Полтавську, Донецьку та інші області. Регіони "почервоніли" через загрозу балістичного озброєння. 

Київ
війна
Україна
повітряна тривога
сирена

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