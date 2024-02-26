В Києві пролунала сирена 26 лютого

В Києві лунає сирена, але тривогу офіційно не оголосили
В Києві в понеділок, 26 лютого, пролунала сирена. При цьому офіційно повітряна тривога не оголошувалася.
Про це повідомляють мешканці столиці та Telegram-канали.
В Києві лунає сирена 26 лютого
В Києві близько 11:30 пролунала сирена. Однак повітряна тривога не оголошувалася. Офіційні джерела теж не вказували про повітряні загрози для столиці.
Ймовірно, в системі оповіщення стався збій.
Оновлено 11:36. Мапа повітряних тривог та застосунки також не повідомляли про тривогу. Наразі "почервоніли" Дніпропетровська, Миколаївська, Запорізька, Херсонська та Донецька області.
Нагадаємо, в ніч проти 26 лютого в Харківській області пролунали вибухи. В регіоні існувала загроза ударних БпЛА.
Також повітряна тривога лунала 25 лютого, вона поширилась на Харківську, Сумську, Полтавську, Донецьку та інші області. Регіони "почервоніли" через загрозу балістичного озброєння.
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