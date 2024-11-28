Взрыв. Фото: Reuters

Россияне в очередной раз массированно атакуют Украину. В Киеве раздались взрывы утром 28 ноября. До этого предупреждали о ракетной опасности.

Об взрывах в столице сообщил мэр Киева Виталий Кличко в четверг, 28 ноября.

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Как отметил Кличко, в столице раздались взрывы. Он сообщил, что это последствия работы противовоздушной обороны.

"В столице работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях!", — отметил мэр Киева.

Уведомление мэра Киева о работе ПВО. Фото: скриншот

В Киевской ОВА также сообщили о работе ПВО. Также отметили, что ракетная атака продолжается.

"Ни в коем случае не производите фото- и видеофиксацию работы наших сил обороны, сбивание воздушных целей и их падение", — подчеркнули в ОВА.

Сообщения ОВА о российской атаке. Фото: скриншот

В настоящее время воздушная тревога объявлена по всей Украине. Карта воздушных тревог выглядит так:

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Напомним, министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что российская армия совершает массированную ракетную атаку на Украину. Неприятель обстреливает энергетические объекты страны.

По всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Это связано с тем, что враг задействовал боевую авиацию и ракетные корабли.