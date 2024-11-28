В Киеве раздаются взрывы — что известно
Россияне в очередной раз массированно атакуют Украину. В Киеве раздались взрывы утром 28 ноября. До этого предупреждали о ракетной опасности.
Об взрывах в столице сообщил мэр Киева Виталий Кличко в четверг, 28 ноября.
Взрывы в Киеве 28 ноября
Как отметил Кличко, в столице раздались взрывы. Он сообщил, что это последствия работы противовоздушной обороны.
"В столице работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях!", — отметил мэр Киева.
В Киевской ОВА также сообщили о работе ПВО. Также отметили, что ракетная атака продолжается.
"Ни в коем случае не производите фото- и видеофиксацию работы наших сил обороны, сбивание воздушных целей и их падение", — подчеркнули в ОВА.
В настоящее время воздушная тревога объявлена по всей Украине. Карта воздушных тревог выглядит так:
Напомним, министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что российская армия совершает массированную ракетную атаку на Украину. Неприятель обстреливает энергетические объекты страны.
По всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Это связано с тем, что враг задействовал боевую авиацию и ракетные корабли.
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