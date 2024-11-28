В Києві пролунали вибухи зранку 28 листопада

Вибух. Фото: Reuters

Росіяни вкотре масовано атакують Україну. В Києві пролунали вибухи вранці 28 листопада. Перед тим повідомляли про ракетну небезпеку.

Про це повідомляє вибухи в столиці повідомив мер Києва Віталій Кличко в четвер, 28 листопада.

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Як зазначив Кличко, в столиці пролунали вибухи. Він повідомив, що це наслідки роботи протиповітряної оборони.

"В столиці працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях!", — зазначив мер Києва.

Повідомлення мера Києва про роботу ППО. Фото: скриншот

У Київській ОВА також повідомили про роботу ППО. Та зазначили, що ракетна атака триває.

"У жодному разі не робіть фото- та відеофіксацію роботи наших сил оборони, збиття повітряних цілей та їхнього падіння", — наголосили в ОВА.

Повідомлення ОВА про російську атаку. Фото: скриншот

Наразі повітряна тривога оголошена по всій Україні. Карта повітряних тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, міністр енергетики України Герман Галущенко повідомив, що російська армія здійснює масовану ракетну атаку на Україну. Ворог обстрілює енергетичні об'єкти країни.

По всій території України оголосили повітряну тривогу. Це пов'язано з тим, що ворог задіяв бойову авіацію та ракетні кораблі.