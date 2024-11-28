В Києві пролунали вибухи зранку 28 листопада

В Києві лунають вибухи — що відомо
Росіяни вкотре масовано атакують Україну. В Києві пролунали вибухи вранці 28 листопада. Перед тим повідомляли про ракетну небезпеку.
Про це повідомляє вибухи в столиці повідомив мер Києва Віталій Кличко в четвер, 28 листопада.
Вибухи в Києві 28 листопада
Як зазначив Кличко, в столиці пролунали вибухи. Він повідомив, що це наслідки роботи протиповітряної оборони.
"В столиці працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях!", — зазначив мер Києва.
У Київській ОВА також повідомили про роботу ППО. Та зазначили, що ракетна атака триває.
"У жодному разі не робіть фото- та відеофіксацію роботи наших сил оборони, збиття повітряних цілей та їхнього падіння", — наголосили в ОВА.
Наразі повітряна тривога оголошена по всій Україні. Карта повітряних тривог має такий вигляд:
Нагадаємо, міністр енергетики України Герман Галущенко повідомив, що російська армія здійснює масовану ракетну атаку на Україну. Ворог обстрілює енергетичні об'єкти країни.
По всій території України оголосили повітряну тривогу. Це пов'язано з тим, що ворог задіяв бойову авіацію та ракетні кораблі.
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