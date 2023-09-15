Памятник Александру Мациевскому предлагают установить в Киеве

Памятник Александру Мациевскому в Грузии. Фото: Yuliya Ovcharenko

В Оболонском районе Киева предлагают установить памятник украинскому защитнику Александру Мациевскому, расстрелянному российскими военными после фразы "Слава Украине!".

Об этом сообщается в соответствующей петиции №12524 на сайте Киевского городского совета.

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Автор петиции Алексей Шевчук обращает внимание на то, что сейчас на территории столицы нет ни одного памятника, который чествовал бы подвиг Александра Мациевского и всех военных, отдавших свою жизнь за Украину.

"Памятник Александру Мациевскому будет олицетворять всех военных, которые показали несокрушимость казацкого духа и волю к победе в борьбе украинской нации за независимость", — отмечает он.

Для изготовления и установки памятника автор предлагает привлечь средства зарубежных инвесторов или найти другую возможность профинансировать этот проект.

Алексей Шевчук предлагает и место для постамента — сквер по адресу ул. Вышгородская 6-8, который следует назвать "Сквером Украинского Казачества". В нем 14 октября 2020 года на праздник Покрова Пресвятой Богородицы была заложена капсула с посланием потомкам и памятник Украинскому Казачеству.

Отметим, для того чтобы петицию рассмотрел городской голова, необходимо собрать 6 тысяч голосов.

Напомним, в Тбилиси, Грузия, установили памятник украинскому снайперу Александру Мациевскому, которого убили российские оккупанты за слова "Слава Украине".