Пам'ятник Олександру Мацієвському пропонують встановити в Києві

Пам'ятник Олександру Мацієвському в Грузії. Фото: Yuliya Ovcharenko

В Оболонському районі Києва пропонують встановити пам'ятник українському захиснику Олександру Мацієвському, якого розстріляли російські військові після фрази "Слава Україні!".

Про це повідомляється у відповідній петиції №12524 на сайті Київської міської ради.

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Автор петиції Олексій Шевчук звертає увагу на те, що нині на території столиці немає жодного пам’ятника, який вшановував би подвиг Олександра Мацієвського та усіх військових, які віддали своє життя за Україну.

"Пам’ятник Олександру Мацієвському, буде уособлювати всіх військових, які показали незламність козацького духу та волю до перемоги у боротьбі Української нації за незалежність", — зазначає він.

Для виготовлення та встановлення пам'ятника автор пропонує залучити кошти закордонних інвесторів, або ж знайти іншу можливість профінансувати цей проєкт.

Олексій Шевчук пропонує і місце для постаменту — сквер за адресою вул. Вишгородська 6-8, який варто назвати "Сквером Українського Козацтва". У ньому 14 жовтня 2020 року на свято Покрови пресвятої Богородиці, було закладено капсулу із посланням нащадкам і пам’ятник Українському Козацтву.

Зазначимо, для того, щоб петицію розглянув міський голова, необхідно зібрати 6 тисяч голосів.

Нагадаємо, у Тбілісі, Грузія, встановили пам'ятник українському снайперу Олександру Мацієвському, якого вбили російські окупанти за слова "Слава Україні".