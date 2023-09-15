Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow В Києві може з'явитись пам'ятник військовому, розстріляному за слова "Слава Україні" arrow

В Києві може з'явитись пам'ятник військовому, розстріляному за слова "Слава Україні"

15 вересня 2023 19:05
ee34e9dc-53c1-4f8c-9684-90e1fa0c4500 - Марія Кучеренко
Пам'ятник Олександру Мацієвському пропонують встановити в Києві
Пам'ятник Олександру Мацієвському в Грузії. Фото: Yuliya Ovcharenko
ee34e9dc-53c1-4f8c-9684-90e1fa0c4500 - Марія Кучеренко

В Оболонському районі Києва пропонують встановити пам'ятник українському захиснику Олександру Мацієвському, якого розстріляли російські військові після фрази "Слава Україні!". 

Про це повідомляється у відповідній петиції №12524 на сайті Київської міської ради. 

Читайте також:

Пам'ятник Олександру Мацієвському в Києві

Автор петиції Олексій Шевчук звертає увагу на те, що нині на території столиці немає жодного пам’ятника, який вшановував би подвиг Олександра Мацієвського та усіх військових, які віддали своє життя за Україну.

"Пам’ятник Олександру Мацієвському, буде уособлювати всіх військових, які показали незламність козацького духу та волю до перемоги у боротьбі Української нації за незалежність", — зазначає він.

Для виготовлення та встановлення пам'ятника автор пропонує залучити кошти закордонних інвесторів, або ж знайти іншу можливість профінансувати цей проєкт. 

Олексій Шевчук пропонує і місце для постаменту — сквер за адресою вул. Вишгородська 6-8, який варто назвати "Сквером Українського Козацтва". У ньому 14 жовтня 2020 року на свято Покрови пресвятої Богородиці, було закладено капсулу із посланням нащадкам і пам’ятник Українському Козацтву.

Зазначимо, для того, щоб петицію розглянув міський голова, необхідно зібрати 6 тисяч голосів.

Нагадаємо, у Тбілісі, Грузія, встановили пам'ятник українському снайперу Олександру Мацієвському, якого вбили російські окупанти за слова "Слава Україні".

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

20:14Гордон на Хрещатику облаяв чоловіка у військовій формі

13:30 Військовий патруль перевірив захисників, з якими скандалив Гордон

23:45 Банки почнуть блокувати рахунки: які суми тепер вважають підозрілими

Новина з відео

09:07 На в'їзді до Києва зупиняють та перевіряють кожну автівку: в чому причина

13:06 Ляшко розповів про нові правила мобілізації: як тепер працюватиме ВЛК

None

Чи стануть на військовий облік жінки-депутати: відповідь нардепа ВРУ

19:52 "Домашній тиран та насильник": ексдружина українського зіркового актора про їхнє сімейне життя

17:31"Кажемо "ні" всім українським олігархам": Польща ухвалила рішення щодо імпорту зерна

09:07 Циганков залишить "Жирону": коли й куди перейде українець

Новина з фото

16:36 У Львові СБУ затримала головного державного інспектора митного поста "Краківець"

Новина з відео

12:51 Тягнули на комісію прямо з ліжка: працівники ТЦК увірвались до приватного помешкання

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз