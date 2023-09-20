В Киеве демонтируют целую дорожную плитку на Подоле

Демонтаж плитки на улице Сковороды в Киеве. Фото: скриншот

В Киеве на Подоле коммунальщики демонтируют тротуарную плитку. Местные жители говорят, что ее состояние было удовлетворительное и менять его не нужно.

Об этом сообщила депутатка Киевсовета Ксения Семенова в Facebook, активист и правозащитник Олег Симороз в Facebook.

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Демонтаж плитки в Киеве на Подоле

Коммунальщики демонтируют плитку на улице Григория Сковороды.

"Сковороды. Может я чего-то не понимаю. Подоляне, там действительно плохая уже была плитка? Надо менять?" — написала она.

Семенова выложила видео, где видно, что ФЭМ-плитка сейчас в нормальном состоянии и могла бы лежать еще не один год. В то же время она уничтожается экскаватором.

Олег Симороз отметил, что на улице Сковороды собираются укладывать новую плитку, а старую – в мусор.

"Работы выполняет коммунальная корпорация "Киевавтодор" в рамках замены покрытия на участке от ул. Волошской до ул. Набережно-Крещатицкой в Подольском районе города Киева", — написал он.

Что говорят местные жители

В комментариях к сообщению Семеновой местные жители отмечают, что плитка была в надлежащем состоянии.

"Как местный житель, докладываю - нормальная брусчатка была, можно было потерпеть, потому что на Старом Подоле много где есть гораздо хуже, и ничего, как-то оно есть. Это плановое распиливание бюджета в рамках заключенных соглашений при наличии управленческих протоколов мирного времени", — отметил Антон Подлуцкий.

Комментарий Антона Подлуцкого. Фото: скриншот

Другие пользователи обращают внимание, что плитку можно было снять руками, чтобы она осталась целой, а затем повторно использовать.

"В Хмельницком хорошо руками снимают брусчатку, и ремонтируют что нужно! Потом тоже хорошо закладывают! Чисто и красиво!" — написал Андрей Роздобудько.

Комментарий Андрея Роздобудько. Фото: скриншот

Напомним, Государственное предприятие "Центральная учебно-тренировочная база по конькобежному спорту "Ледовый стадион" Министерства молодежи и спорта хочет потратить более 300 миллионов гривен на создание Национального теннисного центра в Киеве.