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В Києві на Подолі екскаватором знімають неушкоджену плитку: навіщо це роблять

20 вересня 2023 18:21
ee34e9dc-53c1-4f8c-9684-90e1fa0c4500 - Марія Кучеренко
В Києві демонтують цілу дорожню плитку на Подолі
Демонтаж плитки на вулиці Сковороди у Києві. Фото: скриншот
ee34e9dc-53c1-4f8c-9684-90e1fa0c4500 - Марія Кучеренко

В Києві на Подолі комунальники демонтують тротуарну плитку. Місцеві мешканці кажуть, що її стан був задовільний і замінювати її не потрібно. 

Про це повідомила депутатка Київради Ксенія Семенова у Facebook, активіст і правозахисник Олег Симороз у Facebook.

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Демонтаж плитки в Києві на Подолі 

Комунальники демонтують плитку на вулиці Григорія Сковороди.

"Сковороди. Може я чогось не розумію. Подоляни, там дійсно погана вже була плитка? Треба міняти?" — написала вона. 

Семенова виклала відео, де видно, що ФЕМ-плитка зараз в нормальному стані і могла б лежати ще не один рік. Натомість же вона знищується екскаватором. 

Олег Симороз зазначив, що на вулиці Сковороди збираються вкладати нову плитку, а стару  — на сміття.

"Роботи виконує комунальна корпорація "Київавтодор" в рамках заміни покриття на ділянці від вул. Волоської до вул. Набережно-Хрещатицької у Подільському районі міста Києва", — написав він.

Що кажуть місцеві мешканці

В коментарях до допису Семенової місцеві мешканці зазначають, що плитка була в належному стані. 

"Як місцевий мешканець, доповідаю - нормальна бруківка була, можна було потерпіти, бо на Старому Подолі багато є де значно гірше, і нічого, якось воно є. Це планове розпилювання бюджету в рамках укладених угод за наявності управлінських протоколів мирного часу", — зазначив Антон Подлуцький.

коментар в соцмережах
Коментар Антона Подлуцького. Фото: скриншот

Інші користувачі звертають увагу на те, що плитку можна було зняти руками, щоб вона лишилась цілою, а потім повторно використати. 

"В Хмельницькому гарно руцями знімають бруківку, і ремонтують що потрібно! Потім також гарно закладають! Чисто і гарно!" — написав Андрій Роздобудько. 

коментар в соцмережах
Коментар Андрія Роздобудька. Фото: скриншот

Нагадаємо, Державне підприємство "Центральна учбово-тренувальна база по ковзанярському спорту "Льодовий стадіон" Міністерства молоді та спорту хоче витратити понад 300 мільйонів гривень на створення Національного тенісного центру у Києві.

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