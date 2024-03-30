В Киеве объявили воздушную тревогу — что чревато для жителей столицы
30 марта 2024 23:34
обновлено: 23:50
Баллистическая ракета в воздухе. Фото: росСМИ
В Киеве в 23:20 объявили воздушную тревогу. Известно, что существует угроза применения баллистического вооружения из Крыма.
Об этом сообщили Воздушные Силы Украины в субботу, 30 марта.
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Воздушная тревога в Киеве
В Киеве и области вечером 30 марта была объявлена воздушная тревога. Местных жителей призвали пройти в укрытия. В Воздушных Силах ВС Украины заявили, что существует угроза применения баллистического вооружения из Крыма.
Напомним, что вражеские БПЛА двигаются на границе Полтавской и Черкасской областей.
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