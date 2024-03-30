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В Киеве объявили воздушную тревогу — что чревато для жителей столицы

30 марта 2024 23:34
обновлено: 23:50
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Бригадир София
редактор
В Киеве объявили воздушную тревогу — что чревато для жителей столицы
Баллистическая ракета в воздухе. Фото: росСМИ
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

В Киеве в 23:20 объявили воздушную тревогу. Известно, что существует угроза применения баллистического вооружения из Крыма.

Об этом сообщили Воздушные Силы Украины в субботу, 30 марта.

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Воздушная тревога в Киеве

В Киеве и области вечером 30 марта была объявлена воздушная тревога. Местных жителей призвали пройти в укрытия. В Воздушных Силах ВС Украины заявили, что существует угроза применения баллистического вооружения из Крыма.

Сообщение Воздушных Сил Украины. Фото: скриншот
Пост Воздушных Сил Украины. Фото: скриншот
Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua
Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что вражеские БПЛА двигаются на границе Полтавской и Черкасской областей.

Раньше мы писали, что в Харькове раздались мощные взрывы.

Киев
Украина
обстрелы
воздушная тревога
Воздушные Силы ВСУ

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