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В Києві оголосили повітряну тривогу - що загрожує мешканцям столиці

30 березня 2024 23:34
оновлено: 23:50
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
В Києві оголосили повітряну тривогу - що загрожує мешканцям столиці
Балістична ракета в повітрі. Фото: росЗМІ
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

У Києві о 23:20 оголосили повітряну тривогу. Відомо, що існує загроза застосування балістичного озброєння з Криму.

Про це повідомили Повітряні Сили України у суботу, 30 березня.

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У Києві та області ввечері 30 березня оголосили повітряну тривогу. Місцевих мешканців закликали пройти до укриттів. У Повітряних Силах ЗС України заявили, що є загроза застосування балістичного озброєння з Криму.

Допис Повітряних Сил України. Фото: скриншот
Допис Повітряних Сил України. Фото: скриншот
Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua
Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, що ворожі БпЛА рухаються на межі Полтавської та Черкаської областей.

Раніше ми писали, що у Харкові пролунали потужні вибухи.

Київ
Україна
обстріли
повітряна тривога
Повітряні Сили ЗСУ

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