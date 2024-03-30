В Києві оголосили повітряну тривогу - що загрожує мешканцям столиці

Балістична ракета в повітрі. Фото: росЗМІ

У Києві о 23:20 оголосили повітряну тривогу. Відомо, що існує загроза застосування балістичного озброєння з Криму.

Про це повідомили Повітряні Сили України у суботу, 30 березня.

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У Києві та області ввечері 30 березня оголосили повітряну тривогу. Місцевих мешканців закликали пройти до укриттів. У Повітряних Силах ЗС України заявили, що є загроза застосування балістичного озброєння з Криму.

Допис Повітряних Сил України. Фото: скриншот

Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, що ворожі БпЛА рухаються на межі Полтавської та Черкаської областей.

Раніше ми писали, що у Харкові пролунали потужні вибухи.