Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow В Киеве предприятие два года не платило за земельный участок на Подоле — прокуратура отреагировала arrow

В Киеве предприятие два года не платило за земельный участок на Подоле — прокуратура отреагировала

21 февраля 2024 13:54
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Киеве предприятие два года не платило за земельный участок на Подоле — прокуратура отреагировала
Заседание суда. Фото иллюстративное: Судебно-юридическая газета
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Прокуратура через суд взыскала более 220 тысяч гривен из общества, которое не платило городу за пользование землей на Подоле. Нарушители владели земельным участком более двух лет.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры в среду, 21 февраля.

киев
Земельный участок на Подоле. Фото: Киевская городская прокуратура

Общество не платило за земельный участок

Хозяйственный суд города Киева удовлетворил иск Подольской окружной прокуратуры Киева и взыскал с общества более 220 тысяч гривен за пользование земельным участком на Подоле.

"Установлено, что с 2021 года общество является собственником объекта недвижимости на земельном участке площадью 0,04 га по улице Кирилловской в Киеве", — говорится в сообщении.

Решение о передаче этого земельного участка Киевским городским советом было принято только в мае 2023 года. Таким образом, общество без достаточных правовых оснований и не выплачивая средства, использовало земельную более двух лет.

В результате нарушения земельного законодательства бюджет столицы недополучил более 220 тысяч гривен для использования обществом земельного участка. Это отрицательно сказывалось на своевременном финансировании местных программ.

Учитывая все обстоятельства дела, суд удовлетворил иск прокуратуры и взыскал с общества денежные средства за пользование земельным участком в сумме более 220 тысяч гривен.

Ранее мы сообщали, что во Львове суд Львова признал виновным Александра Ненича в контрабанде мобильной техники.

Судьи Высшего антикоррупционного суда признали виновным бывшего начальника финансовой службы одной из воинских частей в Сумской области в понедельник, 19 февраля.

Киев
деньги
Украина
прокуратура
предприниматели

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:18 ТЦК изобрели новый "хитрый" способ вручить повестку — юрист прокомментировал ситуацию

13 февраля 2024

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

7 февраля 2024

19:34 Под корой Земли обнаружен подземный водный мир и другая жизнь

Новость с видео

21:24 Какие штатские специальности сейчас больше всего нужны армии — в ВСУ дали ответ

8 февраля 2024

13:31Игнат ответил, когда Украина сможет получить истребители F-16

14 февраля 2024
Новость с фото

23:29 Садовый ответил на слова вице-спикера Польши о "бандеровском языке"

13 февраля 2024
Новость с видео

21:34 Некоторые украинцы получают мобилизационные распоряжения — что это и кого касается

8 февраля 2024

06:40 Цены на металлолом в Украине — сколько стоит 1 кг чермета в феврале

9 февраля 2024

18:53 Дедушка главы МИД Германии Анналены Бербок оказался офицером вермахта

11 февраля 2024
Новость с видео

17:53Поляки высыпают зерно из украинских грузовиков, которые стоят на границе

Актуальное по теме