В Киеве предприятие два года не платило за земельный участок на Подоле — прокуратура отреагировала

Заседание суда. Фото иллюстративное: Судебно-юридическая газета

Прокуратура через суд взыскала более 220 тысяч гривен из общества, которое не платило городу за пользование землей на Подоле. Нарушители владели земельным участком более двух лет.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры в среду, 21 февраля.

Земельный участок на Подоле. Фото: Киевская городская прокуратура

Общество не платило за земельный участок

Хозяйственный суд города Киева удовлетворил иск Подольской окружной прокуратуры Киева и взыскал с общества более 220 тысяч гривен за пользование земельным участком на Подоле.



"Установлено, что с 2021 года общество является собственником объекта недвижимости на земельном участке площадью 0,04 га по улице Кирилловской в Киеве", — говорится в сообщении.



Решение о передаче этого земельного участка Киевским городским советом было принято только в мае 2023 года. Таким образом, общество без достаточных правовых оснований и не выплачивая средства, использовало земельную более двух лет.



В результате нарушения земельного законодательства бюджет столицы недополучил более 220 тысяч гривен для использования обществом земельного участка. Это отрицательно сказывалось на своевременном финансировании местных программ.



Учитывая все обстоятельства дела, суд удовлетворил иск прокуратуры и взыскал с общества денежные средства за пользование земельным участком в сумме более 220 тысяч гривен.

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