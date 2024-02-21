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В Києві підприємство два роки не платило за земельну ділянку на Подолі — прокуратура відреагувала

21 лютого 2024 13:54
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
В Києві підприємство два роки не платило за земельну ділянку на Подолі — прокуратура відреагувала
Засідання суду. Фото ілюстративне: Судово-юридична газета
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Прокуратура через суд стягнула понад 220 тисяч гривень з товариства, яке не сплачувало місту за користування землею на Подолі. Порушники володіли земельною ділянкою понад два роки.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури у середу, 21 лютого.

київ
Земельна ділянка на Подолі. Фото: Київська міська прокуратура

Товариство не сплачувало за земельну ділянку

Господарський суд міста Києва задовольнив позов Подільської окружної прокуратури міста Києва та стягнув з товариства понад 220 тисяч гривень за користування земельною ділянкою на Подолі.
 
"Встановлено, що з 2021 року товариство є власником об’єкта нерухомості на земельній ділянці площею 0,04 га по вулиці Кирилівській у місті Києві", — говориться у повідомленні.
 
Рішення про передачу цієї земельної ділянки Київською міською радою ухвалено тільки у травні 2023 року. Таким чином, товариство без достатніх правових підстав та не сплачуючи кошти використовувало земельну більше двох років.
 
Внаслідок порушення земельного законодавства бюджет столиці недоотримав понад 220 тисяч гривень від використання товариством земельної ділянки. Це негативно впливало на своєчасне фінансування місцевих програм.
 
Враховуючи всі обставини справи, суд задовольнив позов прокуратури та стягнув з товариства кошти за користування земельною ділянкою в сумі понад 220 тисяч гривень. 

Раніше ми повідомляли, у Львові суд Львова визнав винним Олександра Ненича у контрабанді мобільної техніки.

Судді Вищого антикорупційного суду визнали винним колишнього начальника фінансової служби однієї з військових частин у Сумській області в понеділок, 19 лютого.

Київ
гроші
Україна
прокуратура
підприємці

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