В Києві підприємство два роки не платило за земельну ділянку на Подолі — прокуратура відреагувала

Засідання суду. Фото ілюстративне: Судово-юридична газета

Прокуратура через суд стягнула понад 220 тисяч гривень з товариства, яке не сплачувало місту за користування землею на Подолі. Порушники володіли земельною ділянкою понад два роки.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури у середу, 21 лютого.

Земельна ділянка на Подолі. Фото: Київська міська прокуратура

Товариство не сплачувало за земельну ділянку

Господарський суд міста Києва задовольнив позов Подільської окружної прокуратури міста Києва та стягнув з товариства понад 220 тисяч гривень за користування земельною ділянкою на Подолі.



"Встановлено, що з 2021 року товариство є власником об’єкта нерухомості на земельній ділянці площею 0,04 га по вулиці Кирилівській у місті Києві", — говориться у повідомленні.



Рішення про передачу цієї земельної ділянки Київською міською радою ухвалено тільки у травні 2023 року. Таким чином, товариство без достатніх правових підстав та не сплачуючи кошти використовувало земельну більше двох років.



Внаслідок порушення земельного законодавства бюджет столиці недоотримав понад 220 тисяч гривень від використання товариством земельної ділянки. Це негативно впливало на своєчасне фінансування місцевих програм.



Враховуючи всі обставини справи, суд задовольнив позов прокуратури та стягнув з товариства кошти за користування земельною ділянкою в сумі понад 220 тисяч гривень.

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