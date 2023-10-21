В Киеве презентовали первую выставку артобъектов, созданных из обломков оружия и техники

Одна из экспозиций, созданная из обломков. Фото: War Artists Union

Недавно, 20 октября, в Киеве начала работу выставка экспозиций, созданных современными украинскими художниками из обломков оружия и техники. Остатки орудий убийства были собраны волонтерами в украинских городах, подвергшихся массированным обстрелам российской армии.

Об этом сообщили в War Artists Union.

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Открытие выставки прошло в БЦ City Zen Park, которое станет постоянным выставочным пространством для проекта War Artists Union. Он создан с целью напомнить, что искусство может изменять орудие убийства на символы возрождения.

В коллекции насчитывается более 20 артобъектов. Среди них коллекция украшений из латунных гильз, собранных волонтерами возле Изюма, от известного ювелира и скульптора Владимира Балибердина, чьи работы хранятся в Музее исторических драгоценностей Национального исторического музея Украины. Также на выставке представлен стол, изготовленный из обломков вертолета Аллигатор, сбитого нашими военными у Изюма. Среди прочих работа Стаса Кадочникова – скульптура Мадонны по обломкам ракеты Х-31, которая упала в Киеве в мае 2022 года и много других интересных экспонатов. Коллекция включает и мебель из остатков оружия Ивана Стецюка, скульптуры из металла Романа Велигурского и скульптуры из металлолома Сергея Демченко.

Экспозиция из коллекции War Artists Union. Фото: WAU

Экспозиция из коллекции War Artists Union. Фото: WAU

Экспозиция из коллекции War Artists Union. Фото: WAU

"Украина никогда не будет такой, как раньше, но даже из изуродованных обломков украинцы способны творить прекрасное. Придет время и мы победим, придет время и Украина трансформируется и станет еще лучше, чем была. И само искусство должно отражать эту трансформацию, демонстрировать миру новую Украину и формировать новый имидж страны" , — отметила Светлана Билык, основательница War Artists Union.

Проект War Artists Union

По ее словам, целью WAU является внедрение культурной дипломатии в мировом контексте. Группа художников стремится привлечь внимание к конфликту в Украине через искусство, демонстрируя, как уничтожение может быть превращено в символ возрождения и мира. Кроме того, проект направляет усилия на изменение имиджа страны, способствуя восприятию Украины как важного участника мирового сообщества. Он также способствует развитию бизнеса, стабильности Украины, создавая рабочие места, уплачивая налоги и способствуя экспорту.

Производство экспонатов – 56 бригадой. Фото: WAU

Производство экспонатов – 56 бригадой. Фото: WAU

В War Artists Union подчеркнули значение восстановления экологии и переработки материалов, что уменьшает негативное влияние войны на окружающую среду, а также сохранение памяти о героизме воинов.

Во время выставки организаторы планируют собрать средства в помощь армии, ГСЧС и пострадавшим от войны – 15% от продажи идет на благотворительность.

Один из экспонатов выставки. Фото: WAU

Экспонат создан из обломков. Фото: WAU

Экспозиция будет работать на постоянной основе. Для всех желающих посетить мероприятие – вход бесплатный.

Напомним, разработчик World of Tanks сообщил о запуске благотворительной инициативы в пользу Украины . Wargaming добавил уникальные украинские тематические наборы в шесть своих активных игр. Сбор средств состоится с 18 октября по 1 ноября.

Также мы ранее писали, что Благотворительный фонд Твоя опора запускает деятельность бесплатного Семейного центра ментального благополучия в поселке Ворзель (Бучанский район). Специалисты центра будут помогать детям и их семьям из уязвимых и малообеспеченных категорий преодолевать психологические последствия войны, укреплять психологическую устойчивость, обеспечивать им ментальное восстановление и гармоничное развитие.