Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow В Києві презентували першу виставку артоб’єктів, створених з уламків зброї та техніки arrow

В Києві презентували першу виставку артоб’єктів, створених з уламків зброї та техніки

21 жовтня 2023 15:20
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
В Києві презентували першу виставку артоб’єктів, створених з уламків зброї та техніки
Одна з експозицій, створена з уламків. Фото: War Artists Union
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Нещодавно, 20 жовтня у Києві почала роботу виставка експозицій, створених сучасними українськими митцями з уламків зброї та техніки. Залишки знарядь вбивства були зібрані волонтерами в українських містах, які зазнали масованих обстрілів російської армії.

Про це повідомили в War Artists Union.

Читайте також:

Перша виставка артоб’єктів

Відкриття виставки пройшло у БЦ City Zen Park, яке стане постійним виставковим простором для проєкту "War Artists Union". Він створений з метою нагадати, що мистецтво може змінювати знаряддя вбивства на символи відродження.

В колекції налічується понад 20 артоб’єктів. Серед них колекція прикрас з латунних гільз, що були зібрані волонтерами біля Ізюма, від відомого ювеліра та скульптора Володимира Балибердіна, чиї роботи зберігаються в Музеї історичних коштовностей Національного історичного музею України. Також на виставці представлено стіл, що був виготовлений з уламків гелікоптера Алігатор, збитого нашими військовими біля Ізюма. Серед інших, робота Стаса Кадочнікова – скульптура Мадонни з уламків ракети Х-31, яка впала у Києві в травні 2022 року та багато інших цікавих експонатів. Колекція включає й меблі з залишків зброї Івана Стецюка, скульптури з металу Романа Велігурського та скульптури з металолому Сергія Демченка.

Експозиція з колекції War Artists Union
Експозиція з колекції War Artists Union. Фото: WAU
Експозиція з колекції War Artists Union.
Експозиція з колекції War Artists Union. Фото: WAU
Експозиція з колекції War Artists Union
Експозиція з колекції War Artists Union. Фото: WAU

"Україна ніколи не буде такою, як раніше, але навіть з понівечених уламків українці здатні творити прекрасне. Прийде час і ми переможемо, прийде час і Україна трансформується і стане ще кращою, ніж була. І саме мистецтво має відображати цю трансформацію, демонструвати світу нову Україну та формувати новий імідж країни", — зазначила Світлана Білик, засновниця War Artists Union.

Проєкт War Artists Union

За її словами метою WAU є впровадження культурної дипломатії у світовому контексті. Група митців прагне привернути увагу до конфлікту в Україні через мистецтво, демонструючи, як знищення може бути перетворене в символ відродження і миру. Крім того, проєкт спрямовує зусилля на зміну іміджу країни, сприяючи сприйняттю України як важливого учасника світової спільноти. Він також сприяє розвитку бізнесу, стабільності України, створюючи робочі місця, сплачуючи податки і сприяючи експорту.

Виробництво 56 бригади
Виробництво експонатів 56 бригадою. Фото: WAU
Виробництво експонатів 56 бригадою
Виробництво експонатів 56 бригадою. Фото: WAU

У War Artists Union підкреслили значення відновлення екології та перероблення матеріалів, що зменшує негативний вплив війни на довкілля, а також збереження пам'яті про героїзм воїнів.

Під час виставки організатори планують зібрати кошти на допомогу армії, ДСНС та постраждалим від війни – 15% від продажу йде на благодійність.

Експонат
Один з експонатів виставки. Фото: WAU
Експонат з уламків
Експонат створений з уламків. Фото: WAU

Експозиція працюватиме на постійній основі. Для усіх охочих відвідати захід — вхід безкоштовний.

Нагадаємо, розробник World of Tanks повідомив про запуск благодійної ініціативи на користь України. Wargaming додав унікальні українські тематичні набори у шість своїх активних ігор. Збір коштів відбудеться з 18 жовтня до 1 листопада.

Також ми раніше писали, що Благодійний фонд "Твоя опора" запускає діяльність безкоштовного Сімейного центру ментального благополуччя у селищі Ворзель (Бучанський район). Фахівці центру допомагатимуть дітям та їхнім сім’ям з вразливих та малозабезпечених категорій долати психологічні наслідки війни, зміцнювати психологічну стійкість, забезпечувати їм ментальне відновлення та гармонійний розвиток.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:36Шуляк назвала одинадцять населених пунктів, які, ймовірно, не відновлюватиме Україна

11:30 В Україні готують неприємний сюрприз для водіїв авто з ГБО: що планується

23:30 Оновлені тарифи на газ вразять: скільки українці заплатять у жовтні

10:30 В Україні повістки будуть вручати онлайн, але за однієї умови

09:28 Мудрик перейде в іншу лігу: "Челсі" ухвалив рішення

None

Ціни на кілька основних продуктів злетять вже цієї осені. Які саме

15:16 Поки Коломойський сидить у СІЗО, до нафтового бізнесу прийшов новий гравець

Новина з відео

23:13 Як шукатимуть ухилянтів через Е-реєстр військовозобов'язаних: українцям пояснили

08:16 Пенсіонерам дадуть надбавку до 840 грн: у ПФУ назвали особливу категорію громадян

Новина з відео

11:07Скільки триватиме війна: новий прогноз від Буданова

Новина з відео

13:09Білецький відповів, чи реально звільнити Маріуполь від окупантів

Актуальне по темі