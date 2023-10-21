В Києві презентували першу виставку артоб’єктів, створених з уламків зброї та техніки

Одна з експозицій, створена з уламків. Фото: War Artists Union

Нещодавно, 20 жовтня у Києві почала роботу виставка експозицій, створених сучасними українськими митцями з уламків зброї та техніки. Залишки знарядь вбивства були зібрані волонтерами в українських містах, які зазнали масованих обстрілів російської армії.

Про це повідомили в War Artists Union.

Читайте також:

Перша виставка артоб’єктів

Відкриття виставки пройшло у БЦ City Zen Park, яке стане постійним виставковим простором для проєкту "War Artists Union". Він створений з метою нагадати, що мистецтво може змінювати знаряддя вбивства на символи відродження.

В колекції налічується понад 20 артоб’єктів. Серед них колекція прикрас з латунних гільз, що були зібрані волонтерами біля Ізюма, від відомого ювеліра та скульптора Володимира Балибердіна, чиї роботи зберігаються в Музеї історичних коштовностей Національного історичного музею України. Також на виставці представлено стіл, що був виготовлений з уламків гелікоптера Алігатор, збитого нашими військовими біля Ізюма. Серед інших, робота Стаса Кадочнікова – скульптура Мадонни з уламків ракети Х-31, яка впала у Києві в травні 2022 року та багато інших цікавих експонатів. Колекція включає й меблі з залишків зброї Івана Стецюка, скульптури з металу Романа Велігурського та скульптури з металолому Сергія Демченка.

Експозиція з колекції War Artists Union. Фото: WAU

Експозиція з колекції War Artists Union. Фото: WAU

Експозиція з колекції War Artists Union. Фото: WAU

"Україна ніколи не буде такою, як раніше, але навіть з понівечених уламків українці здатні творити прекрасне. Прийде час і ми переможемо, прийде час і Україна трансформується і стане ще кращою, ніж була. І саме мистецтво має відображати цю трансформацію, демонструвати світу нову Україну та формувати новий імідж країни", — зазначила Світлана Білик, засновниця War Artists Union.

Проєкт War Artists Union

За її словами метою WAU є впровадження культурної дипломатії у світовому контексті. Група митців прагне привернути увагу до конфлікту в Україні через мистецтво, демонструючи, як знищення може бути перетворене в символ відродження і миру. Крім того, проєкт спрямовує зусилля на зміну іміджу країни, сприяючи сприйняттю України як важливого учасника світової спільноти. Він також сприяє розвитку бізнесу, стабільності України, створюючи робочі місця, сплачуючи податки і сприяючи експорту.

Виробництво експонатів 56 бригадою. Фото: WAU

Виробництво експонатів 56 бригадою. Фото: WAU

У War Artists Union підкреслили значення відновлення екології та перероблення матеріалів, що зменшує негативний вплив війни на довкілля, а також збереження пам'яті про героїзм воїнів.

Під час виставки організатори планують зібрати кошти на допомогу армії, ДСНС та постраждалим від війни – 15% від продажу йде на благодійність.

Один з експонатів виставки. Фото: WAU

Експонат створений з уламків. Фото: WAU

Експозиція працюватиме на постійній основі. Для усіх охочих відвідати захід — вхід безкоштовний.

Нагадаємо, розробник World of Tanks повідомив про запуск благодійної ініціативи на користь України. Wargaming додав унікальні українські тематичні набори у шість своїх активних ігор. Збір коштів відбудеться з 18 жовтня до 1 листопада.

Також ми раніше писали, що Благодійний фонд "Твоя опора" запускає діяльність безкоштовного Сімейного центру ментального благополуччя у селищі Ворзель (Бучанський район). Фахівці центру допомагатимуть дітям та їхнім сім’ям з вразливих та малозабезпечених категорій долати психологічні наслідки війни, зміцнювати психологічну стійкість, забезпечувати їм ментальне відновлення та гармонійний розвиток.