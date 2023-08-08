В Киеве прокуратура добилась возвращения столичной общине земельного участка

Спорный земельный участок в Киеве. Фото: Киевская городская прокуратура

Прокуратура отстояла в Верховном Суде решение о возвращении столичной общине земельного участка. Стоимость спорной территории составляла более 24 млн. гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.



Киевская городская прокуратура в высшей судебной инстанции отстояла решение суда предыдущей инстанции. Таким образом, был удовлетворен иск прокурора в интересах территориальной общины, касающийся возвращения земельного участка в Оболонском районе столицы. Стоимость этого участка составляла 24,2 млн. гривен.

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Суть конфликта вокруг земельного участка

Прокуратура установила, что в 2004 году общество получило в аренду на 25 лет земельный участок на пересечении проспекта Героев Сталинграда и улицы Приозерной. Участок был нужен общине для строительства, эксплуатации и обслуживания многоэтажного жилого дома с сопутствующими сооружениями. Завершить застройку земельного участка общество должно было до апреля 2007 года.



Однако с 2004 года арендаторы уже более 18 лет не приступают к использованию земельного участка и не только не завершило, а даже не приступило к его застройке.



Поэтому прокуратура обратилась в суд с иском о расторжении договора аренды земли и возвращении земельного участка территориальной общине.

Какое решение принял суд

Хозяйственный суд города Киева удовлетворил иск прокурора. Но при рассмотрении апелляционной жалобы арендатора Северный апелляционный хозяйственный суд указанных обстоятельств должным образом не учел. Потому и отказал в удовлетворении иска.



Вместе с тем, Верховный Суд, согласившись с аргументами прокурора и выводами Хозяйственного суда в Киеве, отменил незаконное постановление суда апелляционной инстанции и оставил в силе решение суда первой инстанции.

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