В Києві прокуратура добилася повернення столичній громаді земельної ділянки

Спірна земельна ділянка в Києві. Фото: Київська міська прокуратура

Прокуратура відстояла у Верховному Суді рішення про повернення столичній громаді земельної ділянки. Вартість спірної території складала понад 24 млн гривень.

Про це повідомили у пресслужбі Київської міської прокуратури.



Київська міська прокуратура у найвищій судовій інстанції відстояла рішення суду попередньої інстанції. Таким чином було задоволено позов прокурора в інтересах територіальної громади, яке стосувалося повернення земельної ділянки в Оболонському районі столиці. Вартість цієї ділянки складала 24,2 млн гривень.

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Суть конфлікту навколо земельної ділянки

Прокуратура встановила, що у 2004 році товариство отримало в оренду на 25 років земельну ділянку на перетині проспекту Героїв Сталінграда та вулиці Приозерної. Ділянка булапотрібна громаді для будівництва, експлуатації та обслуговування багатоповерхового житлового будинку з супутніми спорудами. Завершити забудову земельної ділянки товариство мало до квітня 2007 року.



Однак з 2004 року орендарі вже понад 18 років не приступають до використання земельної ділянки та не тільки не завершило, а навіть не розпочало її забудову.



Через це прокуратура звернулася до суду з позовом про розірвання договору оренди землі та повернення земельної ділянки територіальній громаді.

Яке рішення прийняв суд

Господарський суд міста Києва задовольнив позов прокурора. Але під час розгляду апеляційної скарги орендаря Північний апеляційний господарський суд зазначених обставин належним чином не врахував. Тому і відмовив у задоволенні позову.



Разом з тим, Верховний Суд, погодившись з аргументами прокурора та висновками Господарського суду міста Києва, скасував незаконну постанову суду апеляційної інстанції та залишив у силі рішення суду першої інстанції.

Раніше вже повідомлялося, що в Одеській області прокурори перевіряють обставини мобілізації чоловіка з інвалідністю. Після проходження медичної комісії в день прибуття до військової частини молодик помер.

Нагадуємо, підприємець під час окупації міста Куп'янськ вступив у "дружні" стосунки із окупантами та активно займався спільною господарською діяльністю. Чоловіку загрожує кримінальна відповідальність за колабораційну діяльність.