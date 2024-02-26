В Киеве прозвучала ложная сирена 26 февраля

Мегафоны для объявления сирены. Иллюстративное фото: Freepik

В Киеве в понедельник, 26 февраля, раздалась ложная сирена, хотя воздушная тревога не объявлялась. Причиной тому стал сбой в системе оповещения.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации в Telegram.

Ложная сирена в Киеве 26 февраля

В КГГА объяснили, что сирена действительно была ошибочной и для столицы не было угроз с воздуха. Сейчас в Киеве воздушная тревога не объявлена. Сбой в системе оповещения произошел из-за технических работ.

"Из-за работы по техническому обслуживанию системы оповещения в столице был слышен сигнал сирены", — говорится в сообщении.

В ведомстве также напомнили о том, что жители столицы могут следить за опасностью с воздуха и воздушными тревогами на официальном Telegram-канале КГГА и в приложении Киев Цифровой.

Скриншот поста КГГА

Напомним, 23 февраля в Киеве раздались взрывы. В городе была объявлена воздушная тревога и работали силы ПВО.

Сейчас в Украине раздается сигнал воздушной тревоги в Кировоградской, Полтавской, Харьковской и других областях. Для регионов существует угроза применения баллистического вооружения.