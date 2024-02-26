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В Киеве прозвучала ложная сирена — в КГГА объяснили причину

26 февраля 2024 11:56
обновлено: 12:03
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
В Киеве прозвучала ложная сирена 26 февраля
Мегафоны для объявления сирены. Иллюстративное фото: Freepik
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

В Киеве в понедельник, 26 февраля, раздалась ложная сирена, хотя воздушная тревога не объявлялась. Причиной тому стал сбой в системе оповещения.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации в Telegram.

Ложная сирена в Киеве 26 февраля

В КГГА объяснили, что сирена действительно была ошибочной и для столицы не было угроз с воздуха. Сейчас в Киеве воздушная тревога не объявлена. Сбой в системе оповещения произошел из-за технических работ.

"Из-за работы по техническому обслуживанию системы оповещения в столице был слышен сигнал сирены", — говорится в сообщении.

В ведомстве также напомнили о том, что жители столицы могут следить за опасностью с воздуха и воздушными тревогами на официальном Telegram-канале КГГА и в приложении Киев Цифровой.

Скриншот сообщения КГГА
Скриншот поста КГГА

Напомним, 23 февраля в Киеве раздались взрывы. В городе была объявлена воздушная тревога и работали силы ПВО.

Сейчас в Украине раздается сигнал воздушной тревоги в Кировоградской, Полтавской, Харьковской и других областях. Для регионов существует угроза применения баллистического вооружения.

Киев
КГГА
Украина
воздушная тревога
сирена

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