В Києві пролунала хибна сирена 26 лютого

В Києві пролунала хибна сирена — в КМДА пояснили причину
У Києві в понеділок, 26 лютого, пролунала хибна сирена, хоча повітряна тривога не оголошувалась. Причиною цьому став збій у системі оповіщення.
Про це повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації у Telegram.
Хибна сирена у Києві 26 лютого
У КМДА пояснили, що сирена справді була хибною і для столиці не було загроз з повітря. Наразі в Києві повітряна тривога не оголошена. Збій у системі оповіщення стався через технічні роботи.
"Через роботи з технічного обслуговування системи оповіщення у столиці було чути сигнал сирени", — йдеться в повідомленні.
У відомстві також нагадали про те, що жителі столиці можуть слідкувати за небезпекою з повітря та повітряними тривогами на офіційному Telegram-каналі КМДА і в застосунку Київ Цифровий.
Нагадаємо, 23 лютого у Києві пролунали вибухи. В місті була оголошена повітряна тривога і працювали сили ППО.
Наразі в Україні лунає сигнал повітряної тривоги у Кіровоградській, Полтавській, Харківській та інших областях. Для регіонів існує загроза застосування балістичного озброєння.
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