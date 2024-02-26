В Києві пролунала хибна сирена 26 лютого

Мегафони для оголошення сирени. Ілюстративне фото: Freepik

У Києві в понеділок, 26 лютого, пролунала хибна сирена, хоча повітряна тривога не оголошувалась. Причиною цьому став збій у системі оповіщення.

Про це повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації у Telegram.

Хибна сирена у Києві 26 лютого

У КМДА пояснили, що сирена справді була хибною і для столиці не було загроз з повітря. Наразі в Києві повітряна тривога не оголошена. Збій у системі оповіщення стався через технічні роботи.

"Через роботи з технічного обслуговування системи оповіщення у столиці було чути сигнал сирени", — йдеться в повідомленні.

У відомстві також нагадали про те, що жителі столиці можуть слідкувати за небезпекою з повітря та повітряними тривогами на офіційному Telegram-каналі КМДА і в застосунку Київ Цифровий.

Скриншот допису КМДА

Нагадаємо, 23 лютого у Києві пролунали вибухи. В місті була оголошена повітряна тривога і працювали сили ППО.

Наразі в Україні лунає сигнал повітряної тривоги у Кіровоградській, Полтавській, Харківській та інших областях. Для регіонів існує загроза застосування балістичного озброєння.