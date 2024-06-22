Взрыв в Киеве 22 июня — тревога не объявлена

В Киеве раздался взрыв без воздушной тревоги — вероятно, на ТЭЦ
В Киеве в субботу, 22 июня, раздался мощный взрыв. По предварительной информации, он раздался на одной из ТЭЦ.
Об этом сообщают соцсети.
В Киеве взорвалась ТЭЦ
По предварительной информации, взрыв произошел в Днепровском районе. На момент взрыва воздушная тревога не была объявлена, поэтому на месте взрыва попаданий не было.
Скорее всего, судя по опубликованным снимкам, инцидент мог случиться на Дарницкой теплоэнергоцентрали, расположенной как раз в указанном районе.
Деталей по поводу инцидента пока не поступало.
Напомним, ранее в Киеве раздались взрывы из-за работы сил ПВО по воздушным целям в небе над столицей.
Также было громко и за пределами Харькова: для региона была угроза применения баллистических ракет.
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