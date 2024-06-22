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В Киеве раздался взрыв без воздушной тревоги — вероятно, на ТЭЦ

22 июня 2024 13:15
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Взрыв в Киеве 22 июня — тревога не объявлена
Днепровская ТЭЦ, где мог раздаться взрыв. Фото: УНИАН
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В Киеве в субботу, 22 июня, раздался мощный взрыв. По предварительной информации, он раздался на одной из ТЭЦ.

Об этом сообщают соцсети.

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По предварительной информации, взрыв произошел в Днепровском районе. На момент взрыва воздушная тревога не была объявлена, поэтому на месте взрыва попаданий не было.

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Дым в результате взрыва на ТЭЦ. Источник — соцсети

Скорее всего, судя по опубликованным снимкам, инцидент мог случиться на Дарницкой теплоэнергоцентрали, расположенной как раз в указанном районе.

Деталей по поводу инцидента пока не поступало.

Напомним, ранее в Киеве раздались взрывы из-за работы сил ПВО по воздушным целям в небе над столицей.

Также было громко и за пределами Харькова: для региона была угроза применения баллистических ракет.

Киев
взрыв
Украина
сфера энергетики
ТЭЦ
воздушная тревога
отопление

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