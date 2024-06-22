Вибух у Києві 22 червня — тривогу не оголошено

У Києві пролунав вибух без повітряної тривоги — ймовірно, на ТЕЦ
У Києві у суботу, 22 червня, пролунав потужний вибух. За попередньою інформацією, він пролунав на одній із ТЕЦ.
Про це повідомляють соцмережі.
У Києві вибухнула ТЕЦ
За попередньою інформацією, вибух стався у Дніпровському районі міста. На момент вибуху повітряну тривогу не було оголошено, тому в місце вибуху влучань не було.
Найімовірніше, судячи з опублікованих знімків, інцидент міг трапитись на Дарницькій теплоенергоцентралі, яка розташована якраз в зазначеному районі.
Деталей щодо інциденту наразі не надходило.
Нагадаємо, раніше у Києві пролунали вибухи через роботу сил ППО по повітряних цілях в небі над столицею.
Також було гучно й за межами Харкова: для регіону існувала загроза застосування балістичних ракет.
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