Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow В Киеве суды приняли семь решений по уклонистам — подробности arrow

В Киеве суды приняли семь решений по уклонистам — подробности

25 октября 2024 23:25
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
Киевские суды вынесли семь приговоров по уклонению
Молоток судьи. Фото: stopcor.org
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

Киевские суды вынесли семь приговоров в отношении мужчин, уклонившихся от призыва на военную службу. Пока еще 19 дел ждут рассмотрения.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева в пятницу, 25 октября.

Читайте также:

Детали дел

Один из них, житель Соломенского района, получил 4 года лишения свободы, а житель Оболони — 5 лет.

С начала года следователи завершили досудебное расследование по 26 уголовным производствам, связанным с уклонением от призыва и постановки на военный учет. Подозрение было объявлено 51 человеку.

Подавляющее большинство уголовных дел инициируется из сообщений от Территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

Важно отметить, что согласно действующему законодательству за уклонение от призыва во время мобилизации предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от трех до пяти лет, при этом нарушители остаются на военном учете.

Напомним, в Днепропетровской области судили сбежавшего из-под стражи дезертира.

А в Закарпатье судили администратора чата в мессенджере Viber, который сообщал о местах раздачи повесток работниками ТЦК.

суд Украина Киев уклонисты судебные решения

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

23:25 В Киеве суды приняли семь решений по уклонистам — подробности

23:12 Удар по многоэтажке в Киеве — есть погибший и пострадавшие

23:05 В Днепре прогремели взрывы

23:02 Одеваемся теплее и идем гулять — погода в Одессе на субботу

23:00 Мужчина отказался от службы из-за действий ТЦК — что решил суд

В МСЭК отказывают в продолжении инвалидности без взятки — что делать - 80x80

В МСЭК отказывают в продолжении инвалидности без взятки — что делать

22:41 Готовьтесь к опасности — прогноз погоды в Харькове на выходные

22:30 На Одесчине военный хранил патроны дома — что решил суд

22:21 Последствия попадания БпЛА в многоэтажку в Киеве — ужасные кадры

22:00 В Киеве эвакуируют жителей многоэтажки, в которую попал дрон

21:43 Срок действия отсрочек истекает — когда обращаться за продлением

23:25 В Киеве суды приняли семь решений по уклонистам — подробности

23:12 Удар по многоэтажке в Киеве — есть погибший и пострадавшие

23:05 В Днепре прогремели взрывы

23:02 Одеваемся теплее и идем гулять — погода в Одессе на субботу

23:00 Мужчина отказался от службы из-за действий ТЦК — что решил суд

В МСЭК отказывают в продолжении инвалидности без взятки — что делать - 80x80

В МСЭК отказывают в продолжении инвалидности без взятки — что делать

22:41 Готовьтесь к опасности — прогноз погоды в Харькове на выходные

22:30 На Одесчине военный хранил патроны дома — что решил суд

22:21 Последствия попадания БпЛА в многоэтажку в Киеве — ужасные кадры

22:00 В Киеве эвакуируют жителей многоэтажки, в которую попал дрон

21:43 Срок действия отсрочек истекает — когда обращаться за продлением

17:44 Космически дорогие овощи — что в Одессе думают о цене картофеля

14:45 Как экономить свет — сколько энергии потребляют электроприборы

Новость с видео

06:27 Советуют покупать генераторы и топливо — к чему готовится зимой

24 октября 2024

19:34 Бесплатная медицина для военных и их семей — проект в Одессе

Новость с видео

06:16 Возвращение к ядерному статусу — может ли Украина создать свое оружие

23 октября 2024

21:13 Выборы в Молдове и их последствия для Украины — что беспокоит одесситов

06:40 Цены за 1 кг чермета в конце октября — сколько стоит металлолом в Украине

06:30 В Украине продолжают расти цены на подсолнечник — сколько стоят зерновые в октябре

22 октября 2024

18:22 Есть вкусно и полезно — реформа питания в школах Одесчины

06:40 В Украине растут цены на золото — цена драгоценных металлов в октябре

Text

21:07 Нардеп назвал, из-за чего в Украине повысится показатель ВВП

Text

19:46 Эксперт заявил о критической нехватке специалистов-коммунальщиков

Text

17:56 Сырский раскрыл правду о боях в Курской области — эфир Вечір.LIVE

Text

16:57 Нардеп резко высказался относительно реформы МСЭК

Text

13:59 Кремень объяснил, какие штрафы ждут нарушителей языкового закона

В МСЭК отказывают в продолжении инвалидности без взятки — что делать - 80x80

В МСЭК отказывают в продолжении инвалидности без взятки — что делать

Text

13:20 Зеленский сделал резкое заявление об ООН — эфир День.LIVE

Text

13:01 Кремень объяснил, как будут наказывать нарушителей закона о языке

Text

11:25 Кремень объяснил, почему радиодиктант читает лучший тандем

Text

08:04 За кого в США будут голосовать на выборах — результаты опроса

Text

08:00 Зеленский озвучил новый план усиления Украины — эфир Ранок.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:00 На чем правильно жарить яйца, чтобы не навредить здоровью

08:00 Украинцам выплатят по 10,8 тыс. грн в октябре — детали

14 октября 2024

19:10 Нардеп назвал количество украинцев, до сих пор не обновивших свои данные в ТЦК

15 октября 2024

07:21 ВВК сочла призывника годным, но суд не согласился — в чем причина

19 октября 2024

06:25Повестку не дают, а грузят в бусик — что делать с таким поведением ТЦК

17 октября 2024

05:19 Змея вознаградит сильных и мудрых — что принесет 2025 год всем знакам Зодиака

24 октября 2024
Новость с видео

08:30 Кого из мужчин не имеют права мобилизовать принудительно — объясняют юристы

12 октября 2024

16:12 Штраф за отсутствие военного билета — какую сумму взимают

18 октября 2024
Новость с фото

22:33 Чем подкормить цветок рождественник в ноябре, чтобы он расцвел в декабре

15 октября 2024

09:55 Замена "старых" долларов на "новые" — какие купюры не подлежат обмену в Украине