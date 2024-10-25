Киевские суды вынесли семь приговоров по уклонению

Молоток судьи. Фото: stopcor.org

Киевские суды вынесли семь приговоров в отношении мужчин, уклонившихся от призыва на военную службу. Пока еще 19 дел ждут рассмотрения.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева в пятницу, 25 октября.

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Детали дел

Один из них, житель Соломенского района, получил 4 года лишения свободы, а житель Оболони — 5 лет.

С начала года следователи завершили досудебное расследование по 26 уголовным производствам, связанным с уклонением от призыва и постановки на военный учет. Подозрение было объявлено 51 человеку.

Подавляющее большинство уголовных дел инициируется из сообщений от Территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

Важно отметить, что согласно действующему законодательству за уклонение от призыва во время мобилизации предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от трех до пяти лет, при этом нарушители остаются на военном учете.

Напомним, в Днепропетровской области судили сбежавшего из-под стражи дезертира.

А в Закарпатье судили администратора чата в мессенджере Viber, который сообщал о местах раздачи повесток работниками ТЦК.