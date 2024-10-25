Киевские суды вынесли семь приговоров по уклонению

В Киеве суды приняли семь решений по уклонистам — подробности
Киевские суды вынесли семь приговоров в отношении мужчин, уклонившихся от призыва на военную службу. Пока еще 19 дел ждут рассмотрения.
Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева в пятницу, 25 октября.
Детали дел
Один из них, житель Соломенского района, получил 4 года лишения свободы, а житель Оболони — 5 лет.
С начала года следователи завершили досудебное расследование по 26 уголовным производствам, связанным с уклонением от призыва и постановки на военный учет. Подозрение было объявлено 51 человеку.
Подавляющее большинство уголовных дел инициируется из сообщений от Территориальных центров комплектования и социальной поддержки.
Важно отметить, что согласно действующему законодательству за уклонение от призыва во время мобилизации предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от трех до пяти лет, при этом нарушители остаются на военном учете.
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