Київські суди ухвалили сім вироків щодо ухилянтів

Молоток судді. Фото: stopcor.org

Київські суди ухвалили сім вироків стосовно чоловіків, які ухилилися від призову на військову службу. Наразі ще 19 справ чекають на розгляд.

Про це повідомила пресслужба поліції Києва у п'ятницю, 25 жовтня.

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Деталі справ

Один з них, мешканець Солом’янського району, отримав 4 роки позбавлення волі, а житель Оболоні — 5 років.

З початку року слідчі завершили досудове розслідування у 26 кримінальних провадженнях, пов’язаних з ухиленням від призову та постановки на військовий облік. Підозру було оголошено 51 особі.

Переважна більшість кримінальних справ ініціюється на підставі повідомлень від Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Важливо зазначити, що відповідно до чинного законодавства за ухилення від призову під час мобілізації передбачено покарання у вигляді позбавлення волі терміном від трьох до п’яти років, при цьому порушники залишаються на військовому обліку.

Нагадаємо, у Дніпропетровській області судили дезертира, який втік з-під варти.

А на Закарпатті судили адміністратора чату у месенджері Viber, який повідомляв про місця роздавання повісток працівниками ТЦК.