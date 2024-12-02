Коллаборант из Крыма получил заочно 13 лет тюрьмы за госизмену

Коллаборант Дмитрий Кравченко. Коллаж: Центр журналистских расследований

Киевский Подольский районный суд вынес заочный приговор коллаборанту, который помогал российским оккупантам в Крыму. По данным Центра журналистских расследований, речь может идти о Дмитрии Кравченко, уроженце поселка Черноморское (АРК).

О деталях дела сообщается в Едином государственном реестре судебных решений.

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В чем суть дела

Судя по документам суда, обвиняемый был признан виновным в государственной измене. В момент оккупации Крыма Россией он занимал должность начальника Нижнегорского районного отдела полиции Автономной Республики Крым. Обвиняемый согласился продлить службу в незаконно созданном "отделе МВД России по городу Судаку Республики Крым". При этом он не подчинялся Министру внутренних дел Украины и получил гражданство РФ.

В этой должности обвиняемый оказывал помощь государственным органам Российской Федерации в проведении деятельности, направленной против Украины, что нанесло вред суверенитету и территориальной целостности Украины.

Что решил суд

По приговору суда, обвиняемый получил наказание в виде 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества и лишением специального звания "подполковник милиции".

Напомним, в Харькове судили женщину, которая сотрудничала с оккупантами. Жительница Изюма передавала врагу информацию о расположении Вооруженных сил Украины.

Ранее мы писали о том, что жительница Купянска получила приговор суда за то, что сознательно работала на российских оккупантов. Она помогала им "вводить стандарты РФ" в украинской школе.