Коллаборант из Крыма получил заочно 13 лет тюрьмы за госизмену

В Киеве судили крымского коллаборанта — сколько лет получил
Киевский Подольский районный суд вынес заочный приговор коллаборанту, который помогал российским оккупантам в Крыму. По данным Центра журналистских расследований, речь может идти о Дмитрии Кравченко, уроженце поселка Черноморское (АРК).
О деталях дела сообщается в Едином государственном реестре судебных решений.
В чем суть дела
Судя по документам суда, обвиняемый был признан виновным в государственной измене. В момент оккупации Крыма Россией он занимал должность начальника Нижнегорского районного отдела полиции Автономной Республики Крым. Обвиняемый согласился продлить службу в незаконно созданном "отделе МВД России по городу Судаку Республики Крым". При этом он не подчинялся Министру внутренних дел Украины и получил гражданство РФ.
В этой должности обвиняемый оказывал помощь государственным органам Российской Федерации в проведении деятельности, направленной против Украины, что нанесло вред суверенитету и территориальной целостности Украины.
Что решил суд
По приговору суда, обвиняемый получил наказание в виде 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества и лишением специального звания "подполковник милиции".
Напомним, в Харькове судили женщину, которая сотрудничала с оккупантами. Жительница Изюма передавала врагу информацию о расположении Вооруженных сил Украины.
Ранее мы писали о том, что жительница Купянска получила приговор суда за то, что сознательно работала на российских оккупантов. Она помогала им "вводить стандарты РФ" в украинской школе.
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