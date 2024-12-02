Колаборант з Криму отримав заочно 13 років тюрми за держзраду

Колаборант Дмитро Кравченко. Колаж: Центр журналістських розслідувань

Київський Подільський районний суд виніс заочний вирок колаборанту, який допомагав російським окупантам у Криму. За даними Центру журналістських розслідувань, може йтися про Дмитра Кравченка, уродженця селища Чорноморське (АРК).

Про деталі справи повідомляється в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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У чому суть справи

Судячи з документів суду, обвинувачений був визнаний винним у державній зраді. На момент окупації Криму Росією він обіймав посаду начальника Нижньогірського районного відділу поліції Автономної Республіки Крим. Обвинувачений погодився продовжити службу в незаконно створеному "відділі МВС Росії по місту Судаку Республіки Крим". При цьому він не підпорядковувався Міністру внутрішніх справ України й згодом отримав громадянство РФ.

Перебуваючи на цій посаді, обвинувачений надавав допомогу державним органам Російської Федерації у проведенні діяльності, спрямованої проти України, що завдало шкоди суверенітету та територіальній цілісності України.

Що вирішив суд

За вироком суду, обвинувачений отримав покарання у вигляді 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна та позбавленням спеціального звання "підполковник міліції".

Нагадаємо, у Харкові судили жінку, яка співпрацювала з окупантами. Мешканка Ізюма передавала ворогу інформацію про розташування Збройних сил України.

Раніше ми писали про те, що мешканка Куп'янська отримала вирок суду за те, що свідомо працювала на російських окупантів. Вона допомагала їм "запроваджувати стандарти РФ" в українській школі.