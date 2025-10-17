Видео
Главная Киев В Киеве и по области ввели экстренные отключения света

В Киеве и по области ввели экстренные отключения света

Ua ru
Дата публикации 17 октября 2025 09:45
обновлено: 09:51
Отключение света в Киеве 17 октября — какая причина
Линии электропередач. Фото: ДТЭК

В столице и на территории Киевской области введены экстренные отключения света по распоряжению НЭК "Укрэнерго". Такое решение принято из-за перегрузки энергосистемы после массированных обстрелов энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК.

Читайте также:

Отключения электроэнергии в Киеве и в Киевской области 17 октября

Как сообщили энергетики, графики стабилизационных отключений пока не действуют. Специалисты работают над восстановлением баланса в энергосети, чтобы как можно быстрее вернуть питание потребителям.

Сообщение ДТЭК. Фото: скриншот

Энергетические компании призывают граждан экономно пользоваться электроэнергией и следить за обновлениями. Изменения в графиках или сообщения о возобновлении поставок электроэнергии будут публиковаться в официальном Telegram-канале компании.

Напомним, Россия регулярно атакует энергообъекты в Украине за последние недели. Так в Кривом Роге 17 октября возникли масштабные перебои с электроснабжением.

Также недавно генеральный директор ДТЭК Сети Алина Бондаренко прокомментировала, готова ли энергосистема Украины к зимнему сезону на фоне обстрелов.

Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
