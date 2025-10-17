Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ В Києві та по області ввели екстрені відключення світла

В Києві та по області ввели екстрені відключення світла

Ua ru
Дата публікації: 17 жовтня 2025 09:45
Оновлено: 09:51
Відключення світла в Києві 17 жовтня — яка причина
Лінії електропередач. Фото: ДТЕК

У столиці та на території Київської області введено екстрені відключення світла за розпорядженням НЕК "Укренерго". Таке рішення ухвалено через перевантаження енергосистеми після масованих обстрілів енергетичної інфраструктури.

Про це повідомили у пресслужбі ДТЕК.

Реклама
Читайте також:

Відключення електроенергії в Києві та в Київській області 17 жовтня

Як повідомили енергетики, графіки стабілізаційних відключень наразі не діють. Фахівці працюють над відновленням балансу в енергомережі, щоб якнайшвидше повернути живлення споживачам.

null
Повідомлення ДТЕК. Фото: скриншот

Енергетичні компанії закликають громадян економно користуватися електроенергією та слідкувати за оновленнями. Зміни у графіках або повідомлення про відновлення постачання електроенергії будуть публікуватися в офіційному Telegram-каналі компанії.

Нагадаємо, Росія регулярно атакує енергооб'єкти в Україні за останні тижні. Так у Кривому Розі 17 жовтня виникли масштабні перебої з електропостачанням

Також нещодавно генеральна директорка ДТЕК Мережі Аліна Бондаренко прокоментувала, чи готова енергосистема України до зимового сезону на тлі обстрілів. 

Київ електроенергія Київська область ДТЕК відключення світла
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації