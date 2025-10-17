Відключення світла в Києві 17 жовтня — яка причина

Лінії електропередач. Фото: ДТЕК

У столиці та на території Київської області введено екстрені відключення світла за розпорядженням НЕК "Укренерго". Таке рішення ухвалено через перевантаження енергосистеми після масованих обстрілів енергетичної інфраструктури.

Про це повідомили у пресслужбі ДТЕК.

Реклама

Читайте також:

Відключення електроенергії в Києві та в Київській області 17 жовтня

Як повідомили енергетики, графіки стабілізаційних відключень наразі не діють. Фахівці працюють над відновленням балансу в енергомережі, щоб якнайшвидше повернути живлення споживачам.

Повідомлення ДТЕК. Фото: скриншот

Енергетичні компанії закликають громадян економно користуватися електроенергією та слідкувати за оновленнями. Зміни у графіках або повідомлення про відновлення постачання електроенергії будуть публікуватися в офіційному Telegram-каналі компанії.

Нагадаємо, Росія регулярно атакує енергооб'єкти в Україні за останні тижні. Так у Кривому Розі 17 жовтня виникли масштабні перебої з електропостачанням.

Також нещодавно генеральна директорка ДТЕК Мережі Аліна Бондаренко прокоментувала, чи готова енергосистема України до зимового сезону на тлі обстрілів.