Відключення світла в Києві 17 жовтня — яка причина

В Києві та по області ввели екстрені відключення світла
У столиці та на території Київської області введено екстрені відключення світла за розпорядженням НЕК "Укренерго". Таке рішення ухвалено через перевантаження енергосистеми після масованих обстрілів енергетичної інфраструктури.
Про це повідомили у пресслужбі ДТЕК.
Відключення електроенергії в Києві та в Київській області 17 жовтня
Як повідомили енергетики, графіки стабілізаційних відключень наразі не діють. Фахівці працюють над відновленням балансу в енергомережі, щоб якнайшвидше повернути живлення споживачам.
Енергетичні компанії закликають громадян економно користуватися електроенергією та слідкувати за оновленнями. Зміни у графіках або повідомлення про відновлення постачання електроенергії будуть публікуватися в офіційному Telegram-каналі компанії.
Нагадаємо, Росія регулярно атакує енергооб'єкти в Україні за останні тижні. Так у Кривому Розі 17 жовтня виникли масштабні перебої з електропостачанням.
Також нещодавно генеральна директорка ДТЕК Мережі Аліна Бондаренко прокоментувала, чи готова енергосистема України до зимового сезону на тлі обстрілів.
