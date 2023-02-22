В Киеве откроется выставка "Азовсталь: новые смыслы": где можно посетить
По случаю годовщины начала полномасштабной войны в Украине и мире запланированы культурные и просветительские мероприятия. В Киеве откроется выставка "Азовсталь: новые смыслы".
Об этом сообщается в Telegram канале министерства культуры и информационной политики.
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Подробности
Экспозиция посвящена одному из мощнейших символов героизма и несокрушимости российскоко-украинской войны. Важнейшими на этой выставке являются приобретенные за время полномасштабного вторжения россии в Украину новые смыслы — "Азовсталь" как твердыня несокрушимого украинского духа и героизма.
Эти новые смыслы произносят через истории защитников "Азовстали", их слова, вещи, воспоминания о них, а также пронзительные фотографии бойца полка "Азов" Дмитрия Казацкого "Ореста". Выставочный проект проходит в сотрудничестве с общественной организацией семей погибших защитников Украины "Серце назовні".
Торжественное открытие выставки состоится 24 февраля, в 15.00, в Национальном музее истории Украины.
Напомним, ранее мы писали, что 23 февраля группа "Антитіла" и победительница конкурса "Евровидение-2016" певица Джамала выйдут на сцену в центре столицы Соединенного Королевства, Лондоне. Компанию им составит оскароносная британская актриса Хелен Миррен и другие артисты.