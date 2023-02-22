В Києві відкриється виставка "Азовсталь: нові сенси": де можна відвідати
З нагоди річниці початку повномасштабної війни, в Україні та світі заплановані культурні та просвітницькі заходи. Так, у Києві відкриється виставка "Азовсталь: нові сенси".
Про це повідомляється в Telegram каналі міністерства культури та інформаційної політики.
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Деталі
Експозиція присвячена одному із найпотужніших символів героїзму та незламності російсько-української війни. Найважливішими на цій виставці є набуті за час повномасштабного вторгнення рф в Україну нові сенси — "Азовсталь" як твердиня незламного українського духу й героїзму.
Ці нові сенси промовляють через історії захисників "Азовсталі", їхні слова, речі, спогади про них, а також пронизливі світлини бійця полку "Азов" Дмитра Козацького "Ореста". Виставковий проєкт відбувається у співпраці з громадською організацією родин загиблих захисників України "Серце назовні".
Урочисте відкриття виставки відбудеться 24 лютого, о 15:00, у Національному музеї історії України.
Нагадаємо, раніше ми писали, що 23 лютого гурт "Антитіла" та переможниця конкурсу "Євробачення-2016", співачка Джамала, вийдуть на сцену в центрі столиці Сполученого Королівства, Лондоні. Компанію їм складе оскароносна британська акторка Гелен Міррен та інші артисти.