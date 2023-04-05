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В Киеве открыли выставку иностранных почтовых марок "Солидарные с Украиной": фоторепортаж

5 апреля 2023 15:45
ol-ha-kononenko.jpg - Ольга Кононенко
Ольга Кононенко
Бильдредактор
На мероприятии присутствовали представители посольств разных стран
ol-ha-kononenko.jpg - Ольга Кононенко
Ольга Кононенко
Бильдредактор

В Киеве 5 апреля от Укрпочты прошло открытие выставки иностранных почтовых марок "Солидарные с Украиной". Марки символизировали поддержку и солидарность с Украиной нескольких стран Европы.

На открытии выставки побывал корреспондент Новини.LIVE.

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Подробнее о выставке

На выставке презентовали марки, которые 15 стран выпустили в течение 2022 года в знак поддержки и солидарности с Украиной и ее народом. Организатором действа стала Укрпочта. На мероприятии присутствовали Игорь Смилянский, генеральный директор Укрпочты, Александр Баньков, государственный секретарь Министерства иностранных дел Украины.

Также там присутствовали послы иностранных стран, представители дипломатических корпусов, а также руководители почт Литвы и Латвии.

открытие выставки иностранных почтовых марок «Солидарные с Украиной»

открытие выставки иностранных почтовых марок «Солидарные с Украиной»

открытие выставки иностранных почтовых марок «Солидарные с Украиной»

открытие выставки иностранных почтовых марок «Солидарные с Украиной»

открытие выставки иностранных почтовых марок «Солидарные с Украиной»

открытие выставки иностранных почтовых марок «Солидарные с Украиной»

открытие выставки иностранных почтовых марок «Солидарные с Украиной»

открытие выставки иностранных почтовых марок «Солидарные с Украиной»

открытие выставки иностранных почтовых марок «Солидарные с Украиной»

открытие выставки иностранных почтовых марок «Солидарные с Украиной»

открытие выставки иностранных почтовых марок «Солидарные с Украиной»

марки

открытие выставки иностранных почтовых марок «Солидарные с Украиной»

открытие выставки иностранных почтовых марок «Солидарные с Украиной»

открытие выставки иностранных почтовых марок «Солидарные с Украиной»

открытие выставки иностранных почтовых марок «Солидарные с Украиной»

открытие выставки иностранных почтовых марок «Солидарные с Украиной»

открытие выставки иностранных почтовых марок «Солидарные с Украиной»

открытие выставки иностранных почтовых марок «Солидарные с Украиной»

Напомним, 10 апреля Укрпочта представит новую почтовую марку — Kalush Orchestra. Торжественное спецпогашение пройдет в городе Калуш Ивано-Франковской области вместе с фронтменом Олегом Псюком и участниками группы. Также погашение специальным штемпелем "Первый день" состоится в этот день в Киеве.

После успешной онлайн-продажи Укрпочта начинает продавать новую серию марок "Буча, Ирпень, Гостомель: Не забудем, Не простим" в отделениях. В первый день продаж будут действовать ограничения.

Фото: Новини.LIVE

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