В Киеве открыли выставку иностранных почтовых марок "Солидарные с Украиной": фоторепортаж
В Киеве 5 апреля от Укрпочты прошло открытие выставки иностранных почтовых марок "Солидарные с Украиной". Марки символизировали поддержку и солидарность с Украиной нескольких стран Европы.
На открытии выставки побывал корреспондент Новини.LIVE.
Подробнее о выставке
На выставке презентовали марки, которые 15 стран выпустили в течение 2022 года в знак поддержки и солидарности с Украиной и ее народом. Организатором действа стала Укрпочта. На мероприятии присутствовали Игорь Смилянский, генеральный директор Укрпочты, Александр Баньков, государственный секретарь Министерства иностранных дел Украины.
Также там присутствовали послы иностранных стран, представители дипломатических корпусов, а также руководители почт Литвы и Латвии.
Напомним, 10 апреля Укрпочта представит новую почтовую марку — Kalush Orchestra. Торжественное спецпогашение пройдет в городе Калуш Ивано-Франковской области вместе с фронтменом Олегом Псюком и участниками группы. Также погашение специальным штемпелем "Первый день" состоится в этот день в Киеве.
После успешной онлайн-продажи Укрпочта начинает продавать новую серию марок "Буча, Ирпень, Гостомель: Не забудем, Не простим" в отделениях. В первый день продаж будут действовать ограничения.
Фото: Новини.LIVE