В Києві відкрили виставку іноземних поштових марок "Солідарні з Україною": фоторепортаж
У Києві, 5 квітня, від Укрпошти відбулося відкриття виставки іноземних поштових марок "Солідарні з Україною". Марки символізували підтримку та солідарність з Україною кількох країн Європи.
На відкритті виставки побував кореспондент Новини.LIVE.
Детальніше про виставку
На виставці презентували марки, які 15 країн випустили впродовж 2022 року на знак на знак підтримки та солідарності з Україною та її народом. Організатором дійства стала Укрпошта. На заході були присутні: Ігор Смілянський, генеральний директор Укрпошти, Олександр Баньков, державний секретар Міністерства закордонних справ України.
Також там були присутні Посли іноземних країн, представники дипломатичних корпусів, а також очільники пошт Литви та Латвії.
Нагадаємо, 10 квітня, Укрпошта презентуватиме нову поштову марку — Kalush Orchestra. Урочисте спецпогашення пройде в місті Калуш Івано-Франківської області разом з фронтменом Олегом Псюком та учасниками гурту. Також погашення спеціальним штемпелем "Перший день" відбудеться в цей день у Києві.
Після успішного онлайн-продажу Укрпошта починає продавати нову серію марок "Буча, Ірпінь, Гостомель: Не забудемо, Не пробачимо" у відділеннях. У перший день продажу діятимуть обмеження.
Фото: Новини.LIVE