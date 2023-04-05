В Києві відкрили виставку іноземних поштових марок "Солідарні з Україною": фоторепортаж

На заході були присутні представники посольств різних країн

У Києві, 5 квітня, від Укрпошти відбулося відкриття виставки іноземних поштових марок "Солідарні з Україною". Марки символізували підтримку та солідарність з Україною кількох країн Європи.

На відкритті виставки побував кореспондент Новини.LIVE.

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Детальніше про виставку

На виставці презентували марки, які 15 країн випустили впродовж 2022 року на знак на знак підтримки та солідарності з Україною та її народом. Організатором дійства стала Укрпошта. На заході були присутні: Ігор Смілянський, генеральний директор Укрпошти, Олександр Баньков, державний секретар Міністерства закордонних справ України.

Також там були присутні Посли іноземних країн, представники дипломатичних корпусів, а також очільники пошт Литви та Латвії.

Нагадаємо, 10 квітня, Укрпошта презентуватиме нову поштову марку — Kalush Orchestra. Урочисте спецпогашення пройде в місті Калуш Івано-Франківської області разом з фронтменом Олегом Псюком та учасниками гурту. Також погашення спеціальним штемпелем "Перший день" відбудеться в цей день у Києві.

Після успішного онлайн-продажу Укрпошта починає продавати нову серію марок "Буча, Ірпінь, Гостомель: Не забудемо, Не пробачимо" у відділеннях. У перший день продажу діятимуть обмеження.

Фото: Новини.LIVE