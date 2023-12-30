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В Киеве военного не пустили в ресторан — как это объяснили

30 декабря 2023 11:42
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Киеве военного не пустили в ресторан — как это объяснили
Посетители ресторана. Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В одном из ресторанов Киева разгорелся скандал, когда в него не пустили военного. Администрация заведения объяснила это тем, что мужчина был одет не по дресс-коду.

Видео инцидента распространилось в сети.

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Военного не пустили в ресторан

В сети появилась информация, что один из столичных ресторанов не позволил бойцу зайти в заведение.

Это объяснили тем, что его внешний вид не соответствовал установленному дресс-коду.

Ранее мы сообщали, что 18 декабря, в Одессе разгорелся скандал по шумной вечеринке под российскую музыку. Местная жительница выложила в соцсетях "веселье", где она танцевала под песни путинских артистов Киркорова и Олегровой.

Напоминаем, что во Львове не адекватный таксист набросился на двух ехавших на работу девушек. Девушки решили снять на телефон его поведение, но он отреагировал агрессивно.

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