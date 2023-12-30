В Киеве военного не пустили в ресторан — как это объяснили

Посетители ресторана. Фото: скриншот

В одном из ресторанов Киева разгорелся скандал, когда в него не пустили военного. Администрация заведения объяснила это тем, что мужчина был одет не по дресс-коду.

Видео инцидента распространилось в сети.

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В сети появилась информация, что один из столичных ресторанов не позволил бойцу зайти в заведение.

Это объяснили тем, что его внешний вид не соответствовал установленному дресс-коду.

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