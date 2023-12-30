Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow В Києві військового не пустили до ресторану — як це пояснили arrow

В Києві військового не пустили до ресторану — як це пояснили

30 грудня 2023 11:42
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
В Києві військового не пустили до ресторану — як це пояснили
Відвідувачі ресторану. Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

В одному з ресторанів Києва розгорівся скандал, коли до нього не пустили військового. Адміністрація закладу пояснила це тим, що чоловік був одягнений не по дрес-коду.

Відео інциденту поиширилося в мережі.

Читайте також:

Військового не пустили до ресторану

У мережі з'явилася інформація, що один із столичних ресторанів не дозволив бійцю зайти в заклад.

Це пояснили тим, що його зовнішній вигляд не відповідав встановленому дрес-коду.

Раніше ми повідомляли, що 18 грудня, в Одесі розгорівся скандал щодо галасної вечірки під російську музику. Місцева мешканка виклала у соцмережах "веселощі", де вона танцювала під пісні путінських артистів Кіркорова та Алєгрової.

Нагадуємо, що у Львові не адекватний таксист накинувся на двох дівчат, які їхали на роботу. Дівчата вирішили зняти на телефон його поведінку, проте він відреагував агресивно.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:29 Мобілізація в Україні — підприємства зможуть бронювати лише працівників із високою зарплатою

16 грудня 2023

13:58 Працівники ТЦК здійснили рейд на один з найбільших ринків Києва

28 грудня 2023

22:43 Нові правила мобілізації в Україні — хто має прийти до ТЦК без повістки

20 грудня 2023

06:20 Особливості пекінської капусти — користь та шкода

28 грудня 2023

14:35У Києві пролунали вибухи без оголошення повітряної тривоги

29 грудня 2023

09:56 ПриватБанк попередив про зміни у переказах з картки на картку — деталі

22 грудня 2023
Новина з фото

23:57Відомий український телеведучий втік за кордон

19 грудня 2023

11:15 Легенди української естради воз’єднаються після 20 років розлуки

09:40 Динамо взимку продасть свою зірку до закордонного клубу — про кого йдеться

16 грудня 2023

17:34 Демограф розповів, якою буде чисельність населення України після закінчення війни

Актуальне по темі