В Києві військового не пустили до ресторану — як це пояснили

Відвідувачі ресторану. Фото: скриншот

В одному з ресторанів Києва розгорівся скандал, коли до нього не пустили військового. Адміністрація закладу пояснила це тим, що чоловік був одягнений не по дрес-коду.

Відео інциденту поиширилося в мережі.

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Військового не пустили до ресторану

У мережі з'явилася інформація, що один із столичних ресторанів не дозволив бійцю зайти в заклад.

Це пояснили тим, що його зовнішній вигляд не відповідав встановленому дрес-коду.

Раніше ми повідомляли, що 18 грудня, в Одесі розгорівся скандал щодо галасної вечірки під російську музику. Місцева мешканка виклала у соцмережах "веселощі", де вона танцювала під пісні путінських артистів Кіркорова та Алєгрової.

Нагадуємо, що у Львові не адекватний таксист накинувся на двох дівчат, які їхали на роботу. Дівчата вирішили зняти на телефон його поведінку, проте він відреагував агресивно.