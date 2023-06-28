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В Киеве выставили на продажу многострадальное здание «Квіти України». Что дальше?

28 июня 2023 17:29
6390d39f42060-ruslan-kyslyak-1.jpg - Руслан Кисляк
Руслан Кисляк
Журналист
Здание "Квіти України" в Киеве выставили на продажу
Так здание "Квіти України" в Киеве выглядело раньше. Фото из открытых источников
6390d39f42060-ruslan-kyslyak-1.jpg - Руслан Кисляк
Руслан Кисляк
Журналист

На ряде торговых онлайн-площадок выставили на продажу печально известное здание "Квіти України" в Киеве.

В частности, объявление о продаже опубликовано на ресурсах: olx.ua и rieltor.ua.

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Новини.LIVE попытались связаться с главой компании Rockwill Group, которой принадлежит здание "Квіти України", — Алексеем Пышным.

Однако на момент выхода этой публикации редакция не получила ответ на запрос о достоверности информации относительно продажи здания.

Тот факт, что объявление о продаже здания "Квіти України" не является фейком, редакции подтвердил риэлтор Дмитрий Галушко, контактные данные которого указаны в объявлении.

Что продают

Стоимость здания оценена в 5,03 млн долларов.

В описании объекта отмечается, что торгово-офисный комплекс расположен на первой линии в Шевченковском районе Киева на улице Сечевых Стрельцов, 49.

Объект площадью 3139 квадратных метров расположен на участке площадью 13,9 соток в постоянном пользовании.

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Комплекс состоит из 6 этажей и полноценного подвала с высотой потолка 3,10 м.

Планировка и расположение комплекса позволяет разместить торговые площади, кафе, бар, ресторан и другие объекты сферы услуг. Это позволяет рассматривать объект как многофункциональный комплекс.

Указывается, что объект является идеальным вариантом для инвесторов, которые ищут перспективные возможности для развития своего бизнеса.

  • Здание
    Так сейчас выглядит здание "Квіти України" в Киеве
  • Здание
    Так сейчас выглядит здание "Квіти України" в Киеве
  • Здание
    Так здание смотрится в воображении художника
  • Так здание смотрится в воображении художника
  • Так могли бы выглядеть
    Так здание смотрится в воображении художника
  • Так могло бы выглядеть здание
    Так здание смотрится в воображении художника
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Источник: rieltor.ua

История вопроса

Примечательно, что в объявлении представлены фотографии здания еще до начала его демонтажа (или разрушения) нынешним владельцем, а также проекты будущей реновации сооружения.

Со столичным зданием "Квіти України" в Киеве связана давняя и, к сожалению, скандальная история. Сооружение было построено в 80-х годах XX века как учебно-методический павильон в стиле послевоенного модернизма по проекту архитектора Николая Левчука. В 1985 году проект получил награду Национального союза архитекторов Украины как одно из лучших архитектурных произведений года.

В 2019 году Rockwill Group приобрела здание и решила его перестроить в восьмиэтажный офисный центр с надстройкой и подземным паркингом.

Летом 2021 года владелец срезал виноград, которым был обвит фасад здания, и приступил к демонтажу для "реконструкции сооружения". Против этого выступили общественные активисты.

Шевченковский районный суд Киева наложил арест на здание.
Департамент охраны культурного наследия КГГА (ДОКН) внес здание "Квіти України" в Перечень объектов культурного наследия Киева, а Министерство культуры внесло здание в реестр государственных памятников.

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Но на тот момент сооружению "Квіти України" был нанесен существенный ущерб. Вот как он смотрелся на момент остановки демонтажных работ.

  • Демонтаж здания
     
  • Разрушение здания
     
  • Как разрушали
     
  • Разрушение
     
  • Как разрушали
     
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Что дальше

Похоже, что в этот раз небезразличная общественность и власть отстояли очередное культурное достояние украинцев, не отдав его в жертву социально безответственному бизнесу. Но судьба здания будет зависеть от того, кто станет следующим его владельцем.

На факт публикации объявления о продаже отреагировали активисты общественной организации "Сохранить "Квіти України", несколько лет ведущие борьбу с застройщиком в судах.

"Мы встречаем эту новость с радостью. ООО (прежде ЧАО) "Квіти України", предыдущий владелец здания, относился к нему небрежно, целенаправленно его уничтожал, отказался подписать охранный договор с Минкультом и ДОКН, которые признали здание памятником культуры", — говорится в заявлении.

Активисты утверждают, что девелопер разрабатывал свой проект "реконструкции с надстройкой и подземным паркингом" исходя исключительно из собственных фантазий — игнорируя волеизъявление жителей города, анализ района и улицы, пренебрегая настоящими потребностями горожан, которые можно было бы эффективно монетизировать.

"Мы, как представители общины, которая два года защищает здание в судах и на улице, радуемся возможности увидеть в качестве нового владельца здания человека, компанию, объединение горожан, которые бы ценили и берегли Квіти України… Мы готовы поддерживать нового владельца в диалоге с обществом и архитектором здания Николаем Левчуком, в фасилитации нового продуманного проекта реконструкции. Мы также готовы передать новому владельцу все наши предварительные наработки относительно возможных моделей использования здания", — заявили представители ОО "Сохранить Квіти України".

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Новини.LIVE готовы предоставить представителям нынешнего владельца здания "Квіти України" в Киеве медиа-площадку для озвучивания своей позиции.

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