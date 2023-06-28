Здание "Квіти України" в Киеве выставили на продажу

Так здание "Квіти України" в Киеве выглядело раньше. Фото из открытых источников

На ряде торговых онлайн-площадок выставили на продажу печально известное здание "Квіти України" в Киеве.

В частности, объявление о продаже опубликовано на ресурсах: olx.ua и rieltor.ua.

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Новини.LIVE попытались связаться с главой компании Rockwill Group, которой принадлежит здание "Квіти України", — Алексеем Пышным.

Однако на момент выхода этой публикации редакция не получила ответ на запрос о достоверности информации относительно продажи здания.

Тот факт, что объявление о продаже здания "Квіти України" не является фейком, редакции подтвердил риэлтор Дмитрий Галушко, контактные данные которого указаны в объявлении.

Что продают

Стоимость здания оценена в 5,03 млн долларов.

В описании объекта отмечается, что торгово-офисный комплекс расположен на первой линии в Шевченковском районе Киева на улице Сечевых Стрельцов, 49.

Объект площадью 3139 квадратных метров расположен на участке площадью 13,9 соток в постоянном пользовании.

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Комплекс состоит из 6 этажей и полноценного подвала с высотой потолка 3,10 м.

Планировка и расположение комплекса позволяет разместить торговые площади, кафе, бар, ресторан и другие объекты сферы услуг. Это позволяет рассматривать объект как многофункциональный комплекс.

Указывается, что объект является идеальным вариантом для инвесторов, которые ищут перспективные возможности для развития своего бизнеса.

Так сейчас выглядит здание "Квіти України" в Киеве

Так сейчас выглядит здание "Квіти України" в Киеве

Так здание смотрится в воображении художника

Так здание смотрится в воображении художника

Так здание смотрится в воображении художника

Так здание смотрится в воображении художника 1/6 _ 6

Источник: rieltor.ua

История вопроса

Примечательно, что в объявлении представлены фотографии здания еще до начала его демонтажа (или разрушения) нынешним владельцем, а также проекты будущей реновации сооружения.

Со столичным зданием "Квіти України" в Киеве связана давняя и, к сожалению, скандальная история. Сооружение было построено в 80-х годах XX века как учебно-методический павильон в стиле послевоенного модернизма по проекту архитектора Николая Левчука. В 1985 году проект получил награду Национального союза архитекторов Украины как одно из лучших архитектурных произведений года.

В 2019 году Rockwill Group приобрела здание и решила его перестроить в восьмиэтажный офисный центр с надстройкой и подземным паркингом.

Летом 2021 года владелец срезал виноград, которым был обвит фасад здания, и приступил к демонтажу для "реконструкции сооружения". Против этого выступили общественные активисты.

Шевченковский районный суд Киева наложил арест на здание.

Департамент охраны культурного наследия КГГА (ДОКН) внес здание "Квіти України" в Перечень объектов культурного наследия Киева, а Министерство культуры внесло здание в реестр государственных памятников.

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Но на тот момент сооружению "Квіти України" был нанесен существенный ущерб. Вот как он смотрелся на момент остановки демонтажных работ.









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Что дальше

Похоже, что в этот раз небезразличная общественность и власть отстояли очередное культурное достояние украинцев, не отдав его в жертву социально безответственному бизнесу. Но судьба здания будет зависеть от того, кто станет следующим его владельцем.

На факт публикации объявления о продаже отреагировали активисты общественной организации "Сохранить "Квіти України", несколько лет ведущие борьбу с застройщиком в судах.

"Мы встречаем эту новость с радостью. ООО (прежде ЧАО) "Квіти України", предыдущий владелец здания, относился к нему небрежно, целенаправленно его уничтожал, отказался подписать охранный договор с Минкультом и ДОКН, которые признали здание памятником культуры", — говорится в заявлении.

Активисты утверждают, что девелопер разрабатывал свой проект "реконструкции с надстройкой и подземным паркингом" исходя исключительно из собственных фантазий — игнорируя волеизъявление жителей города, анализ района и улицы, пренебрегая настоящими потребностями горожан, которые можно было бы эффективно монетизировать.

"Мы, как представители общины, которая два года защищает здание в судах и на улице, радуемся возможности увидеть в качестве нового владельца здания человека, компанию, объединение горожан, которые бы ценили и берегли Квіти України… Мы готовы поддерживать нового владельца в диалоге с обществом и архитектором здания Николаем Левчуком, в фасилитации нового продуманного проекта реконструкции. Мы также готовы передать новому владельцу все наши предварительные наработки относительно возможных моделей использования здания", — заявили представители ОО "Сохранить Квіти України".

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Новини.LIVE готовы предоставить представителям нынешнего владельца здания "Квіти України" в Киеве медиа-площадку для озвучивания своей позиции.