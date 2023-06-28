Будівлю "Квіти України" в Києві виставили на продаж

Так будівля "Квіти України" у Києві виглядала раніше. Фото з відкритих джерел

На низці торгових онлайн-майданчиків виставили на продаж скандально відому будівлю "Квіти України" в Києві.

Зокрема, об'яву щодо продажу опубліковано на ресурсах: olx.ua та rieltor.ua.

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Проте на момент виходу цієї публікації редакція не отримала відповідь на запит щодо достовірності інформації про продаж будівлі.

Той факт, що об’ява щодо продажу будівлі "Квіти України" не є фейком, редакції підтвердив ріелтор Дмитро Галушко, контактні дані якого вказані в об’яві.

Що продають

Вартість будівлі оцінено у 5,03 млн доларів.

В описі об’єкту зазначається, що торгівельно-офісний комплекс розташований на першій лінії у Шевченківському районі міста Києва на вулиці Січових Стрільців, 49.

Об'єкт має площу 3139 квадратних метрів та розташований на ділянці площею 13,9 соток у постійному користуванні.

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Комплекс складається з 6 поверхів та повноцінного підвалу з висотою стелі 3,10 м.

Планування та розташування комплексу дозволяє розмістити торгові площі, кафе, бар, ресторан та інші об'єкти сфери послуг. Це дає можливість розглядати об'єкт як багатофункціональний комплекс.

Зазначається, що об’єкт є ідеальним варіантом для інвесторів, які шукають перспективні можливості для розвитку свого бізнесу.

Так зараз виглядає будівля "Квіти України" в Києві

Так зараз виглядає будівля "Квіти України" в Києві

Так будівля виглядає в уяві художника

Так будівля виглядає в уяві художника

Так будівля виглядає в уяві художника

Так будівля виглядає в уяві художника 1 / 6

Джерело: rieltor.ua

Історія питання

Примітно, що в оголошенні подані фотографії будівлі ще до початку її демонтажу чи то руйнації нинішнім її власником, а також проєкти майбутньої реновації споруди.

Зі столичною будівлею "Квіти України" в Києві пов’язана давня і, на жаль скандальна, історія. Споруда була зведена у 80-х роках XX століття як навчально-методичний павільйон у стилі післявоєнного модернізму за проєктом архітектора Миколи Левчука. У 1985 році отримала відзнаку Національної спілки архітекторів України як один із кращих архітектурних творів року.

У 2019 році компанія Rockwill Group придбала будівлю та вирішила її переробити на восьмиповерховий офісний центр із надбудовою та підземним паркінгом.

Улітку 2021 року власник зрізав виноград, яким був обвитий фасад будівлі, і почав демонтаж для "реконструкції споруди". Проти цього виступили громадські активісти.

Шевченківський районний суд Києва наклав арешт на будівлю.

Департамент охорони культурної спадщини КМДА (ДОКС) вніс будівлю "Квіти України" до Переліку об’єктів культурної спадщини Києва, а Міністерство культури внесло будівлю до реєстру державних пам’яток.

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Але на той момент будинку "Квіти України" було нанесено суттєвої шкоди. Ось як він виглядав на момент зупинки демонтажних робіт.









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Що далі

Схоже, що цього разу небайдужа громадськість і влада відстояли чергову культурну пам’ятку українців, не віддавши її на поталу соціально безвідповідальному бізнесу. Але доля споруди залежатиме від того, хто буде наступним її власником.

На факт публікації оголошення щодо продажу відреагували активісти громадської організації "Зберегти Квіти України", які кілька років ведуть боротьбу із забудовником в судах.

"Ми зустрічаємо цю новину з радістю. ТОВ (колись ПрАТ) "Квіти України", попередній власник будівлі, ставився до неї недбало, цілеспрямовано її нищив, відмовився підписати охоронний договір з Мінкультом та ДОКС, які визнали будівлю пам’яткою", — говориться в заяві.

Активісти стверджують, що девелопер розробляв свій проект "реконструкції з надбудовою та підземним паркінгом" виходячи виключно з власних фантазій — ігноруючи волевиявлення мешканців міста, аналіз району та вулиці, нехтуючи справжніми потребами містян, які можна було б ефективно монетизувати.

"Ми, як представники громади, яка два роки захищає будівлю в судах та на вулиці, радіємо можливості побачити новим/новою власником/власницею будівлі людину, компанію, об’єднання містян, які б цінували і берегли Квіти України… Ми готові підтримувати нового власника у діалозі з громадою та архітектором будівлі Миколою Левчуком, у фасилітації нового продуманого проєкту реконструкції. Ми також готові передати новому власникові всі наші попередні напрацювання щодо можливих моделей використання будівлі", — заявили представники ГО "Зберегти Квіти України".

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Новини.LIVE готові надати представникам нинішнього власника будівлі "Квіти України" в Києві медіа-майданчик для висловлення своєї позиції.

