20 февраля Небесная Сотня. Чествование жертв: фото

Утром киевляне приходили с цветами на аллею Героев Небесной Сотни

Сегодня, 20 февраля, Украина чтит память Героев Небесной Сотни, положивших свою жизнь за свободную проевропейскую Украину. Киевляне присоединились к возложению цветов в честь Героев.

Фотокорреспондент Новости.live показал, как это было.

Киевляне чтят память Героев

Сегодня утром киевляне вышли на аллею Героев Небесной Сотни, чтобы воздать честь тем, кто положил свою жизнь за свободную и независимую Украину.

Известно, что по случаю девятой годовщины расстрелов на Майдане к украинцам обратился Президент Владимир Зеленский. Гарант заявил, что сейчас Украина борется за те же ценности, что и девять лет назад за нашу независимость.

Фото: Новости.