20 февраля Небесная Сотня. Чествование жертв: фото

В Киеве почтили память Героев Небесной Сотни
Сегодня, 20 февраля, Украина чтит память Героев Небесной Сотни, положивших свою жизнь за свободную проевропейскую Украину. Киевляне присоединились к возложению цветов в честь Героев.
Фотокорреспондент Новости.live показал, как это было.
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Киевляне чтят память Героев
Сегодня утром киевляне вышли на аллею Героев Небесной Сотни, чтобы воздать честь тем, кто положил свою жизнь за свободную и независимую Украину.
Известно, что по случаю девятой годовщины расстрелов на Майдане к украинцам обратился Президент Владимир Зеленский. Гарант заявил, что сейчас Украина борется за те же ценности, что и девять лет назад за нашу независимость.
Фото: Новости.